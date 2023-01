Znana aktorka: To normalizowanie picia w tym chorym kraju

Aktorka Maja Bohosiewicz opublikowała w mediach społecznościowych obszerny post, w który zachęca do abstynenci i opowiada się przeciwko promowaniu alkoholu w przestrzeni publicznej.

Bohosiewicz: Alkohol jest WSZĘDZIE

"Kilka miesięcy temu naszła mnie refleksja, żeby pożegnać z mojego życia alkohol" – relacjonuje celebrytka.

"Na początku spotkania towarzyskie, wakacje, drink z palemką czy wino do kolacji triggerowały mnie. Minęły kolejne tygodnie i chociaż nie mam żadnego twardego postanowienia, że »już nigdy, przeeeeenigdy«, to temat alkoholu po prostu jakoś przestał mnie dotyczyć. Co dziwnego zaobserwowałam? Że alkohol jest WSZĘDZIE. Dosłownie wszędzie, jako rozrywka, jako rozwiązanie problemów, jako najwyższa forma świętowania" – skarży się dalej aktorka.

"W tym czasie odwiedziłam dom dziecka, w którym to 99% dzieci mieszkających ma rodziców (...) Rodziców którzy nie czują chęci i potrzeby zajmowania się swoimi dziećmi poprzez używki, gdzie alkohol to najlżejszy wymiar kary i, cytując panią wychowawczynię, »jak ja tęsknie za zwykłą patologią, która tylko chleje«" – opowiada dalej.

Akorka: Chlanie to preludium

Bohosiewicz stwierdza też, że "chlanie to preludium", po którym zaczynają się narkotyki – "te tańsze, droższe albo te na receptę z apteki".

"Później spotkanie z miłym panem, który ratował mnie kroplówką po chorobie, a rdzeń ich biznesu to odtrucia alkoholowe –relacjonuje aktorka, przekonując, że reklamy alkoholu powinny zniknąć.

"Powinny znikać kolorowe drineczki, proseczko z przyjaciółkami, a tym bardziej alkohol w kontekście rodzice zajmujący się dziećmi – »Udało się! Dziecko śpi! Korki w górę«" – dodaje.

"Ta dyskusja jest potrzebna (...) I pewnie tym, którzy z alkoholem mają zdrową relację, może nie mieścić się w głowie, że trzeba go z przestrzeni publicznej usuwać – to, niestety, ale normalizowanie picia w tym chorym kraju, gdzie sprzedaż »małpek« przed południem wynosi MILION dziennie" – tłumaczy Bohosiewicz.

