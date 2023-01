"Chciałabym, żeby przegrali". Rodowicz zabrała głos ws. wyborów

W rozmowie z serwisem plotek.pl piosenkarka Maryla Rodowicz krytykuje media publiczne, rządzącą Zjednoczoną Prawicę i prezydenta Andrzeja Dudę.

– Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka – krytykowała Dudę artystka.

– Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre – dodała Rodowicz.

Krytykując partię rządzącą piosenkarka zarzuciła Zjednoczonej Prawicy, że ta przyczynia się do pogłębiania podziałów w społeczeństwie. – To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory – stwierdziła artystka.

– Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę – dodała.

Tylko jedna partia zyskuje poparcie. Nowy sondaż do Sejmu

Jak jednak wskazuje nowy sondaż Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu", ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jest jedyną partią, której notowania wzrosły w ciągu miesiąca.

Jak wynika z nowego badania, na Prawo i Sprawiedliwość chce dziś zagłosować 34,76 proc. ankietowanych – to o 4 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu. "Jednocześnie nie wzrosły notowania partii opozycyjnych" – podkreśla dziennik na swojej stronie internetowej.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni) z wynikiem 29,02 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 11,31 proc. głosów.

