CBA zatrzymało byłego wiceministra skarbu

Rafał Baniak to szef Pracodawców RP oraz były wiceminister skarbu.

– Na tym etapie z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystko, co możemy przekazać – przekazało CBA.

Oprócz niego służby zatrzymały jeszcze trzy dodatkowe osoby. Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku. Funkcjonariusze CBA prowadzą jednak też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całej Polski.

Adwokat Baniaka: Jest niewinny

Adwokat Baniaka przekazał w oświadczeniu, że jego klient jest niewinny, a w publikacjach media mogą podawać nazwisko i wizerunek byłego wiceministra.

– Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia – podkreśla adwokat Maciej Zaborowski.

Jak dodaje Zaborowski, jego klient jest osobą publiczną i gdyby tylko dostał wezwanie na przesłuchanie, to stawiłby się na nim.

Adwokat dodał, że Baniak odniesienie się do postawionych mu zarzutów dopiero po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę. - Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie - zaapelował Zaborowski w oficjalnym komunikacie.

