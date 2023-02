Nie żyje Szewach Weiss. Miał 87 lat

W sobotę na portalu społecznościowym Twitter wiadomość przekazał Ofer Aderet, reporter izraelskiej gazety "Haaretz".

"Szewach Weiss zmarł wczoraj. Marszałek Knesetu, ambasador Izraela w Polsce, w przeszłości przewodniczący Rady Jad Waszem. Jutro zostanie pochowany na Placu Wielkiego Narodu na Górze Herzla" – poinformował dziennikarz.

Informację potwierdziła ambasada Polski w Tel Awiwie.

Szewach Weiss (1935 – 2023)

Szewach Weiss urodził się 5 lipca 1935 roku w Borysławiu na terytorium dzisiejszej Ukrainy. W czasie drugiej wojny światowej wraz z rodziną był ukrywany przed niemieckimi żołnierzami przez ukraińskie i polskie rodziny. W 1947 roku wyemigrował do Izraela.

Weiss był izraelskim politologiem, politykiem, dyplomatą, dziennikarzem i publicystą. W 1975 roku założył Wydział Mediów na Uniwersytecie Hajfy i został profesorem nauk politycznych na tej uczelni. W latach 1969 – 1981 był radnym w Hajfie. W latach 1977 – 1999 należał do Komitetu Centralnego Partii Pracy. W roku 1981 został posłem do izraelskiego parlamentu – Knesetu, gdzie pełnił funkcje najpierw wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego (marszałka). Był także delegatem do Rady Europy.

W latach 2001 – 2003 był ambasadorem Izraela w Polsce. Miał istotny udział w debacie i życiu publicznym. Biegle znał język polski. W 2000 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Jad Waszem – Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu. Prowadził wykłady na temat historii i polityki Izraela na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako publicysta współpracował z tygodnikiem "Do Rzeczy".

W 2004 roku Szewach Weiss otrzymał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2016 roku – Order Orła Białego, czyli najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Portal Haaretz przekazał, że Weiss w ostatnich dniach podupadł na zdrowiu. Zmarł w piątek w wieku 87 zmarł. Pozostawił dwoje dzieci i wnuczkę.

