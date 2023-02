Oj, Marcin, to takie tam… Nic takiego. Czasem się tak tutaj trochę z panem generałem bawimy.

Chwilę. Co ty mi chcesz powiedzieć? Może ja o tym wcale nie chcę wiedzieć?

A nie, to nie to, co myślisz. O, zobacz tutaj, za zasłonką.

Lego.

No Lego, ale zobacz, cośmy zbudowali.

To Kreml jest? A to… ty niby? Z Wołodymyrem? A ten tutaj, w tym łańcuchu, na kolanach, to jest…

No właśnie. Tak sobie tu czasem się rozluźniamy wieczorami. Zbudowaliśmy taką makietkę z klocków, a też tę scenkę odgrywamy. Pan generał zakłada tę maskę, klęka, o, tutaj, a ja przyjmuję hołd.

A kto robi za Wołodymyra?

Chciałem Agatę, ale ona jest za wysoka. Może ty byś spróbował?