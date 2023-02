Prezydent mianował nowego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się wręczenie postanowień o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Wiesławowi Kukule oraz na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. brygady Maciejowi Kliszowi. Obaj zaczną pełnić nowe obowiązki we wtorek 7 lutego.

Generał brygady Maciej Klisz zostaje mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 3-letnią kadencję na stanowisku Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Generał Jarosław Mika został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Generał Mika przez dwie kadencje – od 2017 – stał na czele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

– Podstawowym zadaniem jest uformowanie naszych sił zbrojnych w taki sposób, żeby nikomu nie przyszło do głowy, by zaatakować Polskę, aby polska armia była na tyle świetnie wyposażona i wyszkolona, by odstraszyła każdego potencjalnego napastnika –powiedział prezydent podczas uroczystości. Zaznaczył, że wszystkim generałom przyszło służyć w bardzo trudnym, niespokojnym czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna.

Generał Kukuła na czele Wojska Polskiego

BBN wskazuje, że przyczyną zmian na stanowiskach dowódczych Wojska Polskiego jest upływ kadencji generała Jarosława Miki na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generała broni Wiesława Kukuły na stanowisku Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Kadencja tego drugiego zakończyła się 31 grudnia 2022 roku. Od nowego roku obowiązki dowódcy pełni gen. Klisz.

Generał Kukuła został dowódcą WOT w 2016 roku. W przeszłości służył m.in. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, był także dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów.