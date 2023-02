Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Polacy nie mają wątpliwości

W badaniu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankietowanym zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa?".

Aż 58,5 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie", a 20,1 proc. badanych odpowiedź "Tak tylko dla mężczyzn".

18,7 proc. uczestników badania chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet i mężczyzn, a 2,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Badanie dla RMF FM i "DGP" przeprowadzono w dniach 3-4 lutego na próbie 1000 osób.

Onet straszy "lawiną odejść z wojska"

Tymczasem w styczniu serwis Onet pisał o rzekomym exodusie z Wojska Polskiego. "Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że w tym roku z wojska odchodzi prawie 9 tys. doświadczonych żołnierzy. Ta skala byłaby jeszcze większa, gdyby resort obrony nie wprowadził bezprecedensowych zmian w podwyżkach i dodatkach" – czytamy w artykule.

"W ubiegłym roku resort obrony, według tych właśnie szacunków, zakładał, że z końcem stycznia 2023 r. z armii odejdzie ok. 6 tys. żołnierzy. Już jesienią stało się jednak jasne, że ta skala może być nawet dwukrotnie większa. Oznaczałoby to aż 10-proc. ubytek stanu osobowego sił zbrojnych. Z informacji Onetu wynika, że w ostatnim roku do armii wstąpiło 12 tys. nowych wojskowych. Mogłoby się więc wydawać, że skoro jest więcej powołań niż odejść, problem nie jest aż tak wielki. 'Nic bardziej mylnego' — przekonują nas dowódcy. Z wojska, odchodzą najbardziej doświadczeni ludzie. Chodzi m.in. o żołnierzy sił specjalnych, marynarzy, pilotów, logistyków, czołgistów czy artylerzystów. Wyszkolenie nowych potrwa wiele lat" – alarmował dalej serwis.

Informacje Onetu szybko skomentował szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, który opublikował grafikę z której wynika polski siły zbrojne liczyły w 2015 roku 96 tys. żołnierzy, a w 2022 – 164 tys. żołnierzy.

