Media: Paweł Kukiz stracił partię

"Decyzję o wykreśleniu z ewidencji partii politycznych podjął 11 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem jest niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 rok" – poinformował portal rp.pl.

Przez długi czas Paweł Kukiz wzbraniał się przed przekształceniem swojego ruchu Kukiz'15 w partię polityczną, deklarując chęć budowy formacji "spoza systemu" oraz walki z "partiokracją". Ostatecznie jednak, przede wszystkim ze względów finansowych (aby móc pobierać subwencje z budżetu), do takiej przemiany doszło i powstała partia K'15.

Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku Kukiz przekonywał, że wykreślenie z rejestru nie jest problemem. – Założyć chcieli ją działacze. Powiedziałem im: "jeśli chcecie, to zakładajcie i pilnujcie formalności" – mówił i dodawał, że do swojej partii nie przykładał większego znaczenia. – Tworzenie partyjnych molochów nigdy mnie nie interesowało. Wręcz przeciwnie, przeszedłem do polityki, by walczyć z bolszewicką konstrukcją, jaką mają wszystkie duże partie w naszym kraju – zastrzegał.

Wniosek już gotowy

Jednak kiedy widmo utraty partii zaczęło się stawać coraz bardziej realne, Paweł Kukiz podjął konkretne kroki. W styczniu jego środowisko zaczęło przygotowywać rejestrację nowego ugrupowania, tym razem pod nazwą Kukiz’15. Wniosek o rejestrację jest gotowy i zostanie złożony w najbliższym czasie.

Rp.pl wskazuje, że Kukiz szykuje się do wyborów. Najprawdopodobniej będzie startował z Prawem i Sprawiedliwością. – W ciągu tygodnia mają zostać wznowione prace podkomisji do spraw sędziów pokoju. Jeśli PiS obniży próg frekwencyjny w referendach lokalnych i umożliwi wybieranie sędziów pokoju przez obywateli, to wtedy siadam do stołu z Jarosławem Kaczyńskim do rozmów – powiedział Paweł Kukiz w środę.

