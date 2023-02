"Bajkopisarz, a nie polityk". Awantura w studiu Radia ZET

Politycy rozmawiali w studiu Radia ZET, omawiając sytuację w Polsce i spory na linii Warszawa-Bruksela ws. praworządności.

Czarnecki: Wasz kolega Andrej Babisz z Czech chciał to obalać

Poseł PPS Andrzej Rozenek stwierdził w pewnym momencie, że "mamy rozwalony system praworządności" i zaatakował europosła PiS Ryszarda Czarneckiego.

– To jest tak, jakbyście chcieli powiedzieć, że weszliśmy do Unii, ale nie respektujemy wszystkich zasad. Czy tak samo postąpicie w przypadku Paktu Północnoatlantyckiego? Załóżmy, że jakieś państwo wpadnie na genialny pomysł, że jesteśmy jego członkiem, szanujemy ten Pakt, ale artykuł 5. nie obowiązuje, bo nam się nie podoba – mówił Rozenek.

– Wasz kolega Andrej Babisz z Czech chciał to obalać – odpowiedział posłowi Czarnecki, nawiązując do deklaracji czeskiego polityka z okresu kampanii wyborczej. Babisz w trakcie debaty telewizyjnej stwierdził, że nie wysłałby czeskich żołnierzy na pomoc w przypadku ataku na Polskę lub państwa bałtyckie.

"Bajkopisarz, a nie polityk"

Rozenek dalej atakował jednak europosła. – Żarty sobie robicie z polskiego społeczeństwa, ryzykujecie naszą obecnością w Unii Europejskiej, ryzykujecie ogromnymi pieniędzmi, które Polacy tracą – mówił oburzony polityk.

– Po co to robicie? Dlaczego rozmontowaliście system praworządności w Polsce? Ja widzę tylko jedną odpowiedź. Jest to prosta droga do polexitu. Dostaliście zadanie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Proszę to powiedzieć głośno – pytał dalej zdenerwowany Rozenek.

– Bajkopisarz, bajkopisarz, a nie polityk – kpił w odpowiedzi europoseł PiS.

"Napiszę o pańskiej wizycie z panem Millerem w Rosji"

– Niech pan zejdzie najpierw na ziemię. Niech pan przestanie obrażać innych, bo ja panu mogę zacząć wypominać różne rajdy fiatem punto po Europie – stwierdził w odpowiedzi Rozenek, odnosząc się do nieprawidłowości w rozliczeniach służbowych podróży europosła PiS.

– Mówimy o bardzo ważnych sprawach dla przyszłości Polski, a pan nam tutaj mydli oczy. Chcecie polexitu, czy nie chcecie? – pytał dalej poseł PPS.

– Political fiction. Jeżeli w przyszłości będzie pan chciał pisać powieści – stwierdził Czarnecki. – To napiszę o pana rajdach samochodowych – odpowiedział mu Rozenek.

– Świetnie, a ja napiszę o pańskiej wizycie z panem Millerem w Rosji – podsumował europoseł PiS.

