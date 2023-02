Nieoficjalnie: Jeszcze przed północą Biden wyląduje w Warszawie

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk poinformował po godz. 20, że przywódca Stanów Zjednoczonych jest już w Polsce.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, prezydent USA około godz. 23 przyleci do Warszawy. Joe Bidena ma powitać ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, a także szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz i szefowa kancelarii prezydenta Dudy Grażyna Ignaczak-Bandych.

To już druga wizyta w Polsce prezydenta USA w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ostatni raz polityk odwiedził Warszawę w marcu 2022 r. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Białego Domu, Joe Biden miał przylecieć do Polski we wtorek rano, odbyć spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie wygłosić przemówienie w Arkadach Kubickiego. W środę zaś prezydent USA ma zaplanowane spotkanie z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli wschodniej flanki NATO.

Biden w Kijowie. "USA skontaktowały się z Rosją"

Niespodziewanie w poniedziałek Joe Biden przyjechał do Kijowa. Agencja Associated Press, powołując się na Biały Dom, informuje, że Waszyngton skontaktował się z Moskwą na krótko przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie, aby uniknąć ewentualnych sytuacji konfliktowych.

Według źródeł AP w Białym Domu, podstawowa komunikacja z Rosjanami miała miejsce na krótko przed wizytą Bidena, aby wykluczyć wszelkie błędne kalkulacje, które "mogłyby doprowadzić do konfliktu między dwoma mocarstwami nuklearnymi".

Agencja zwraca uwagę, że wojsko USA nie jest obecne na Ukrainie poza niewielkim oddziałem piechoty morskiej strzegącym ambasady w Kijowie, co sprawia, że wizyta Bidena była bardziej skomplikowana niż inne wizyty poprzednich przywódców USA organizowane w strefach działań wojennych.

Pierwsza wizyta prezydenta USA na Ukrainie od początku wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy zaprosił Bidena do Kijowa rok temu, kiedy rosyjskie wojska gromadziły się na granicy. W zeszłym tygodniu Zełenski powiedział, że jego zaproszenie dla prezydenta USA pozostaje aktualne.

Biden odwiedził Ukrainę sześć razy jako wiceprezydent USA. Jego ostatnia wizyta w Kijowie miała miejsce w styczniu 2017 r. Była to ostatnia wizyta wysokiej rangi przedstawiciela amerykańskiego rządu na Ukrainie, ponieważ ani wiceprezydent Mike Pence, ani prezydent Donald Trump nigdy nie odwiedzili Ukrainy.

