Prezydent Andrzej Duda powitał przywódcę USA

Powitanie prezydenta Stanów Zjednoczonych było pierwszym punktem oficjalnej, dwudniowej wizyty tego polityka w Polsce. Prezydenci Duda i Biden zamienili parę zdań. "Wizyta prezydenta USA w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich w historii oraz bezprecedensowej roli, jaką nasz kraj odgrywa dziś w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i we wspieraniu walczącej Ukrainy" – wskazuje Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy.

W powitaniu prezydenta USA Joe Bidena udział wzięli także m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, szef BBN Jacek Siewiera oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Joe Bidena powitał także ambasador Polski w USA Marek Magierowski.

Orkiestra odegrała hymny państwowe obu krajów.

Plan pobytu Bidena w Warszawie

Najpierw zaplanowano w wąskim gronie. Później przewidziane jest spotkanie plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i USA.

Mocno oczekiwanym elementem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17.30 (wejście od godz. 14) w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.

– Prezydent USA przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego prezydenta, rządu i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom – podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Drugi dzień wizyty

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie również udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Na godz. 14.10 zaplanowane jest powitanie gości przez prezydentów Polski, Rumunii oraz Słowacji. O godz. 14.40 odbędzie się sesja plenarna prezydentów B9. Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W środę Joe Biden ma się także spotkać z pracownikami ambasady USA w Warszawie.