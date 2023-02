Biden w Warszawie. W stolicy pracuje specjalny sztab

W poniedziałek około godz. 23:15 samolot z prezydentem USA na pokładzie wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. We wtorek po godz. 13:00 Joe Biden spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Po ceremonii oficjalnego powitania rozpoczęły się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej.

O godz. 17:30 Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Przywódca Stanów Zjednoczonych ma skierować przesłanie do Polaków, z podziękowaniem dla najwyższych władz państwowych i społeczeństwa za pomoc ukraińskim sąsiadom w obliczu rosyjskiej inwazji militarnej.

Specjalny sztab w stolicy

"W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa pracuje specjalny sztab, który koordynuje działania miejskich służb. Staramy się na bieżąco reagować na komunikaty Policji i państwowych służb mundurowych – jak najszybciej działać i kierować pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego na objazdy" – poinformowało miasto stołeczne Warszawa w komunikacie, udostępnionym na portalu społecznościowym Twitter.

Jak można zauważyć na opublikowanym zdjęciu, w pracach sztabu udział bierze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

twitter

Warszawskie władze od kilku dni ostrzegały przed utrudnieniami w ruchu w dniach 21-22 lutego. Stołeczny ratusz przekazał, iż nad bezpiecznym i sprawnym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej czuwają instruktorzy Nadzoru Ruchu, a także informatorzy, rozstawieni w rejonie, gdzie spodziewane utrudnienia będą największe.

"Przed południem wyłączone z ruchu zostały główne ulice w centrum. Zamknięta jest Trasa W-Z (na odcinku – Al. Solidarności i Most Śląsko-Dąbrowski – na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej) oraz Wisłostrada (na odc. od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego). Zamknięte dla tramwajów pozostają również (do odwołania) al. Jerozolimskie i ul. Marszałkowska" – czytamy w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Prezydent Biden: USA potrzebują Polski, tak jak Polska potrzebuje USACzytaj też:

Terlecki: Trump był trochę z naszej bajki, ale Biden się sprawdziłCzytaj też:

Wizyta Bidena. Trzaskowski: Trzeba mówić o demokracji i praworządności