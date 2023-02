Biden w Warszawie: Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich

Przed godz. 13 prezydent Andrzej Duda powitał oficjalnie Joe Bidena na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Po godzinie 17.30 rozpoczęło się przemówienie amerykańskiego prezydenta.

Biden w Warszawie: NATO nie będzie podzielone

– Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku. Dziękuję, że przyjęliście mnie znowu w Warszawie, pamiętam jak rozmawiałem tu w zeszłym roku, to było kilka dni po tym, jak Putin rozpoczął największą wojnę lądową w Europie po II wojnie światowej. Wracam z Kijowa, Kijów się trzyma, Kijów stoi. Jesteśmy mocni i jesteśmy zjednoczeni, świat nie odwróci wzroku. Stajemy przed fundamentalnym pytaniem - czy będziemy bronić suwerenności wolnych krajów. Będziemy trzymać się razem i będziemy bronić wartości - to powiedziałem wczoraj prezydentowi Zełenskiemu – powiedział prezydent Biden.

– Putin myślał, że NATO się rozpadnie i podzieli, a ono jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek – powiedział Biden. Putin stanął naprzeciw tego, czego się nie spodziewał, myślał, że demokracje się osłabią. Nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, NATO nie będzie podzielone, nie będziemy zmęczeni. Wolność - to jest przesłanie, które wczoraj przywiozłem wczoraj bezpośrednio do Kijowa – powiedział Biden.

– Powtórzę dziś wieczorem, co powiedziałem w tym samym miejscu w zeszłym roku. Dyktator, który pragnie odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wymazać miłości ludzi do wolności. Brutalność nigdy zmieni woli bycia wolnym. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Bo wolni ludzie odmawiają życia w świecie beznadziei i ciemności – mówił Biden.

– Ukraina dalej jest wolna i niepodległa, od Chersonia do Charkowa Ukraińcy odzyskują swoje ziemie, niebiesko-żółta flaga powiewa dalej. Dziś jeszcze raz przemawiam do Rosjan: Stany Zjednoczone i narody Europy nie mają zamiaru zagrabić Rosji. Wojna jest tragedią, Putin wybrał tę wojnę, to jest jego wybór. USA zebrały ogólnoświatową koalicję ponad 50 państw, aby dostarczyć broń Ukrainie. spójrzcie co zrobiliście do tej pory, wasza hojność, wasza gotowość do otwarcia waszych serc, domów, to jest niezwykłe. Amerykanie wspierają Ukrainę, świat się jednoczy – stwierdził prezydent USA.

Biden: USA będą bronić każdej piędzi terytorium NATO

– Ukraina przeszła pomarańczową rewolucję, Ukraińcy czczą pamięć poległych i nie poddadzą się skorumpowanemu reżimowi. W ubiegłym roku odwiedziłem uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy. W tym najtrudniejszym momencie naród Polski zaoferował im pomoc. Wzmacniamy sankcje na Rosję. Wolność nie jest kwestią walki jednego dnia, jednego roku – mówił polityk.

– Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków, to święta przysięga, USA będą bronić każdej piędzi terytorium NATO. Decyzje, które będziemy podejmować w najbliższych latach, zaważą na losach świata – powiedział Biden. – Nie ma lepszego celu, większej aspiracji niż wolność, Amerykanie to wiedzą, wy to wiecie, musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki to wiedziały. Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności – powiedział.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańską Dziewiątkę (B9) współtworzą kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Wizyta w Kijowie

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złożył oficjalnie niezapowiedzianą wizytę w stolicy Ukrainy Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii, tym razem o wartości 500 mln dolarów.

Biden wskazał, że przybył do ukraińskiej stolicy m.in. po to, by potwierdzić "niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej".

Czytaj też:

Duda zabrał głos przed Bidenem: Rosyjska pewność zostanie ukaranaCzytaj też:

"Mogę powiedzieć otwarcie". Brzezinski o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Polski