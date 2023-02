Duda nagle podszedł do Tuska. Nieoczekiwany gest prezydenta

We wtorek w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się przemówienie prezydenta USA Joe Bidena. To jeden z punktów wizyty polityka w Polsce. Wcześniej Biden rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

– Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków (...). Decyzje, które będziemy podejmować w najbliższych latach, zaważą na losach świata – powiedział polityk. – Nie ma lepszego celu, większej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą, wy to wiecie, musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki to wiedziały. Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności – oznajmił.

Niezwykły gest Dudy

Reporterzy uchwycili niezwykłą sytuację, do której doszło tuż przed wystąpieniem Joe Bidena. Prezydent Andrzej Duda podszedł do lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska.

twitter

Na zdjęciu zamieszczonym przez Marcina Dobskiego z portalu Salon24 widać, jak prezydent Duda ściska rękę Donaldowi Tuskowi.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańską Dziewiątkę (B9) współtworzą kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry

W środę Joe Biden ma się także spotkać z pracownikami ambasady USA w Warszawie.

Wizyta prezydenta USA w Kijowie

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złożył oficjalnie niezapowiedzianą wizytę w stolicy Ukrainy Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii, tym razem o wartości 500 mln dolarów.

Biden wskazał, że przybył do ukraińskiej stolicy m.in. po to, by potwierdzić "niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej".

Czytaj też:

Biden rozczarował? Fala komentarzy po wystąpieniu prezydenta USACzytaj też:

Ambasador USA: To przełomowa chwila dla całego pokolenia