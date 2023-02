Polscy policjanci rozminowywali tereny opuszczone przez Rosjan

"Jutro wraz z Prezydentem Andrzej Dudą przywitam i osobiście podziękuję 98 funkcjonariuszom Policji, którzy przez kilka miesięcy na Ukrainie rozminowywali tereny opuszczone przez rosyjskich okupantów. Nasi dzielni Policjanci są już w kraju" – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński

Informację na ten temat podał też szef BBN Jacek Siewiera. Wcześniej opinia publiczna nie wiedziała, że polscy funkcjonariusze biorą udział w takiej akcji.

Polska jest jednym z krajów UE, który odpowiedział na apel Ukrainy dot. wsparcia w zakresie neutralizacji niebezpieczeństwa, jakim są miny pozostawiane przez wroga. "Celem prawie 5-miesięcznej misji było wsparcie ukraińskich służb w rozminowywaniu oraz neutralizowaniu materiałów wybuchowych pozostawionych przez rosyjskie wojska na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną. Podczas spotkania Prezydent RP wręczy funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Planowane jest także wystąpienie Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" – czytamy w komunikacie na stronie prezydenta.

Uroczystość rozpocznie się w południe.

Państwa B9 wydały wspólne oświadczenie po szczycie w Warszawie

W środę w Warszawie odbył się nadzwyczajny szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Po spotkaniu przywódcy wydali specjalne oświadczenie. Zgodzili się, że będą się wspierać w razie jakiegokolwiek zagrożenia, potępili rosyjską agresję na Ukrainę i opowiedzieli się za wzmacnianiem obecności Sojuszu w regionie.

W dokumencie podkreślono, że działania Rosji na Ukrainie zniszczyły pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz doprowadziły do "drastycznej degradacji środowiska bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, poważnie pogarszając również bezpieczeństwo naszych partnerów". Z tego względu Moskwa została uznana za najpoważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu.

W odpowiedzi członkowie NATO zobowiązują się do "wdrożenia nowej podstawy odstraszania i postawy obronnej NATO oraz do wzmacniania sojuszniczej obecności wojskowej w naszych krajach". Państwa B9 zapewniają, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, a Sojusz utrzyma międzynarodową presję na Rosję. Potępiono także wszystkie państwa, które w pośredni lub bezpośredni sposób pomagają Kremlowi w wojnie.

