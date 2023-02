Szef MON: Kongres USA zgodził się na sprzedaż wyrzutni HIMARS Polsce

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zaznacza, że "oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu". "Wkrótce finalizacja kontraktu!" – przekazał polityk.

Zadowolenia nie kryje premier. "Mamy to!" – napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

Duże zamówienie

Na początku lutego tego roku Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce wieloprowadnicowych wyrzutni HIMARS oraz rakiet ATACMS i GMLRS do wartości 10 mld dolarów.

W skład zamówienia złożonego przez Warszawę wchodzi 18 wyrzutni HIMARS, 478 zestawów do ładowania wyrzutni, 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW, 521 zestawów GMRLS-U i 532 zestawy rakiet GMLRS o zwiększonym zasięgu do 150 km (GMLRS-ER AW), a także części zapasowe, rakiety szkoleniowe i usługi logistyczne.

Polska zwiększy budżet obronny do 4 proc. PKB. "To wzrost o 160 proc."

Przyjęty przez Sejm budżet na 2023 r. przewiduje wydatki na obronność w wysokości 97,4 mld zł, czyli blisko 4 proc. PKB. "Stabilne i coraz wyższe przychody do budżetu państwa pozwalają na większe inwestycje w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Przyjęty przez Sejm budżet na 2023 r. przewiduje wydatki na obronność w wysokości 97,4 mld zł, czyli blisko 4 proc. PKB. W 2015 r. było to jedynie 37 mld zł, czyli 2,2 proc. PKB. To wzrost o ponad 160 proc." – brzmi styczniowy komunikat Kancelarii Premiera.

Dodatkowe nakłady finansowe na armię są przeznaczane między innymi na rekrutacje, podwyżki pensji dla żołnierzy oraz modernizację broni i wyposażenia.

Od 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. do około 164 tys. obecnie. Według KPRM "to dowód, że dziś służba w polskiej armii jest atrakcyjnym zatrudnieniem i dla wielu powodem do dumy".

