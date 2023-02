Były RPO Adam Bodnar kandydatem do Senatu? "Bardzo poważnie rozważany"

– W polityce jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o nazwiska. W każdym porozumieniu to jest najtrudniejsze, ale jest porozumienie, odbędzie się konferencja i już wiadomo, że będziemy startowali wspólnie do Senatu – mówił w poranku TVN24 szef klubu Lewica Krzysztof Gawkowski.

– To pierwszy krok do tego, żeby razem rządzić i jestem przekonany, że to też jest taki prognostyk. Jeżeli dogadaliśmy się do Senatu, będziemy wspólnie po wyborach rządzili – zapewniał polityk.

Przypomnijmy, że dzisiaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Koalicji Polskiej - PSL, Polski 2050 i Lewicy oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" mają podpisać deklarację zawarcia tak zwanego paktu senackiego na najbliższe wybory.

Kandydaci opozycji do Senatu

– Dużo nazwisk jest znanych, ale one dzisiaj nie będą padały, bo senatorzy wiedzą, że będą startowali. Jest kilkanaście osób, które nie będzie startowało z różnych powodów. Są powody takie, które będą dotyczyły tego, że ktoś nie chce startować, a są też takie, że będą startowali do Sejmu – mówił dalej Gawkowski.

Następnie dziennikarz pytał lidera Lewicy o ewentualnych kandydatów opozycji do Senatu, w tym o byłego wicepremiera, mec. Romana Giertycha. – Nie wiem, czy będzie. Ani to mój swat, ani brat, ale wiem jedno. Dla porozumienia i komunikacji w pakcie wyborczym nikt nikomu nie będzie przeszkadzał – odpowiedział poseł.

– Jeśli Platforma kogoś zgłosi, to Lewica się nie będzie wtrącała. Ale oczekujemy też tego na lewicy. Jeśli Lewica zgłosi kandydata lub kandydatkę, to też nikt się do tego nie wtrąca – dodał Gawkowski.

Czy opozycja zgłosi kandydaturę znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi i niechęci do PiS-u, byłego Rzeczniczka Praw Obywatelskich Adama Bodnara? – Jest bardzo poważnie rozważany – przyznał polityk Lewicy.

Dziennikarz zapytał również o ewentualny start do Senatu byłego lidera PO Grzegorza Schetyny. – To jest decyzja obu panów, którzy kiedyś rządzili Platformą – Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska – odpowiedział Gawkowski.

