Hakerzy zablokowali rządową stronę. "Za atak odpowiadają Rosjanie"

We wtorek nastąpiła przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl, który funkcjonuje na stronie Ministerstwa Finansów. Początkowo media relacjonowały, że strona nie działa z powodu problemów technicznych, jednak szybko okazało się, że był to efekt ataku hakerów.

Blokada strony podatki.gov.pl

Hakerzy mieli przeciążyć stronę, w wyniku czego użytkownicy nie mogli z niej korzystać. Problem występował przez kilka godzin.

Resort finansów zapewnia jednak, że chociaż hakerom udało się zablokować stronę, to nie mieli oni dostępu do danych polskich podatników, które mają być bezpieczne.

Za pośrednictwem portalu można uzyskać informacje o danych osobowych podatników, miejscu pracy, zarobkach i numerze konta użytkownika. Pojawiły się także wątpliwości czy hakerzy uzyskali dostęp do profilu zaufanego użytkowników serwisu podatki.gov.pl, użycie którego jest jednym ze sposobów zalogowania się do serwisu.

Cieszyński: Za atak odpowiadają Rosjanie

Jak uspokajał w środę rano Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM, dane użytkowników nie zostały przejęte.

– To był atak distributed denial-of-service. On polega na tym, że generuje się bardzo dużo sztucznego ruchu, więc aby nie dopuścić problemów blokuje się ruch z różnych kierunków. Na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, zdarza się, że zablokowany zostaje ten prawdziwy ruch – tłumaczył polityk, komentując wtorkowy atak na stronę podatki.gov.pl.

– To atak, który polega na tym, że blokuje się dostęp do strony, a nie blokuje się zabezpieczenia i sprawia, że nasze dane mogą być zagrożone – dodał Cieszyński.

Sekretarz Stanu wprost stwierdził również, że "za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie". – Rosjanie, trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodabniają, że to ten adwersarz – mówił polityk, zwracając uwagę, że od wybuchu wojny więcej osób i firm zwraca uwagę na to, że mogło dojść do ataku hakerskiego.

