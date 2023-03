Były prezes Orlenu dołącza do Tuska: Oczywiście, że Obajtek to "oligarcha Putina"

W poniedziałek przewodniczący Platformy spotkał się z mieszkańcami Pabianic. Wskazał, że jest to inauguracja cyklu spotkań, "który może doprowadzić do naszego zwycięstwa". – Dzisiejsze informacje wgniatają w ziemię. Według ekspertów Orlen wypłacił w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, nawet 40 miliardów złotych za ropę, której już miało z Rosji nie być – mówił szef PO.

– Dziś dotarła do mnie informacja równie bulwersująca, że Orlen nadal kupuje ropę z Rosji dla czeskich zakładów i nadal finansuje w pewnym sensie tę wojną. Biorąc pod uwagę skalę tego, co robi Obajtek, to on jest dziś jednym z największych oligarchów Putina – stwierdził Tusk.

Krawiec: Tusk ma rację

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zapytano Jacka Krawca, czy podpisałby się pod stwierdzeniem Tuska. "Oczywiście. Biorąc pod uwagę krążące w mediach kwoty, które rozmaite ośrodki analityczne wyliczają, ile to pieniędzy Orlen przelał od początku wojny w Ukrainie z tytułu dostaw rosyjskiej ropy, to zdecydowanie idzie w dziesiątki miliardów dolarów" – odparł.

"Z takimi kwotami pan prezes Obajtek na pewno byłby bardzo wysoko notowany, jeśli chodzi o klasyfikację oligarchów wspierających Kreml" – przekonuje były szef Orlenu.

Przypomnijmy, że 12 lutego 2019 r. Krawiec został zatrzymany w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach. 4 września 2019 r. został zatrzymany ponownie przez CBA. Prokuratura Regionalna w Łodzi rozszerzyła podejrzanemu liczbę zarzutów. Został zatrzymany przez CBA także we wrześniu 2020 r., w związku ze sprawą przeciwko byłemu ministrowi Sławomirowi Nowakowi. Chodzi o podejrzenie wręczenia Sławomirowi Nowakowi łapówek na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem przez Krawca intratnych stanowisk.

Obajtek: Tusk "układał się" z Putinem

Słowa szefa PO nie zostały bez odpowiedzi. Prezes Orlenu wymienił szereg prorosyjskich aktywności Donalda Tuska z czasów, gdy był on polskim premierem.

"Słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej. Nazwanie mnie 'oligarchą Putina' przez Tuska, który 'układał się' z Putinem na sopockim molo, to szczyt hipokryzji. To Tusk jako premier chciał 'dialogu z Rosją taką, jaka ona jest'. Donald Tusk jako premier uzależniał Polskę od surowców ze wschodu – gdy oddawał władzę, prawie 100% ropy w Polsce pochodziło z Rosji, a po Polsce hulały mafie paliwowe. Dziś skutecznie uniezależniliśmy energetycznie Polskę od Putina – na co wy nie mieliście nigdy odwagi" – wylicza Obajtek w serii twitterowych wpisów.

Szef Orlenu odniósł się także do kwestii zarobków. "Przy okazji – jako prezes Orlenu zarabiam dziś rocznie prawie o połowę mniej niż protegowany Tuska w czasach PO – Jacek Krawiec. Jako jedyny prezes SSP ujawniłem cały swój majątek, pokazałem akty notarialne. Czy pan Tusk też ujawni swój majątek, także ten przepisany na żonę?" – pyta na koniec Daniel Obajtek.

