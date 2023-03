Skandaliczne słowa Krawca. Zapomniał jak było, gdy rządził Orlenem?

W poniedziałek przewodniczący Platformy spotkał się z mieszkańcami Pabianic. Wskazał, że jest to inauguracja cyklu spotkań, "który może doprowadzić do naszego zwycięstwa". – Dziś dotarła do mnie informacja równie bulwersująca, że Orlen nadal kupuje ropę z Rosji dla czeskich zakładów i nadal finansuje w pewnym sensie tę wojną. Biorąc pod uwagę skalę tego, co robi Obajtek, to on jest dziś jednym z największych oligarchów Putina – mówił Tusk.

Obajtek: Tusk uzależniał Polskę od surowców ze wschodu

Słowa szefa PO nie zostały bez odpowiedzi. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wymienił szereg prorosyjskich aktywności Donalda Tuska z czasów, gdy był on polskim premierem. "Nazwanie mnie 'oligarchą Putina' przez Tuska, który 'układał się' z Putinem na sopockim molo, to szczyt hipokryzji. To Tusk jako premier chciał 'dialogu z Rosją taką, jaka ona jest'. Donald Tusk jako premier uzależniał Polskę od surowców ze wschodu – gdy oddawał władzę, prawie 100% ropy w Polsce pochodziło z Rosji, a po Polsce hulały mafie paliwowe. Dziś skutecznie uniezależniliśmy energetycznie Polskę od Putina – na co wy nie mieliście nigdy odwagi" – wyliczał Obajtek.

"Gazeta Wyborcza" postanowiła zapytać byłego szefa Orlenu Jacka Krawca, czy podpisałby się pod stwierdzeniem Donalda Tuska. "Z takimi kwotami pan prezes Obajtek na pewno byłby bardzo wysoko notowany, jeśli chodzi o klasyfikację oligarchów wspierających Kreml" – odparł bez cienia zażenowania. To niewątpliwy przykład hipokryzji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze osiem lat temu prawie 100 proc. ropy pochodziło z Rosji. Wówczas ani PO, ani Jackowi Krawcowi to najwyraźniej nie przeszkadzało.

Warto jednak zauważyć jeszcze inny aspekt całej sprawy. Daniel Obajtek odniósł się także na Twitterze do kwestii zarobków. "Przy okazji – jako prezes Orlenu zarabiam dziś rocznie prawie o połowę mniej niż protegowany Tuska w czasach PO – Jacek Krawiec. Jako jedyny prezes SSP ujawniłem cały swój majątek, pokazałem akty notarialne. Czy pan Tusk też ujawni swój majątek, także ten przepisany na żonę?" – pyta Daniel Obajtek.

Zatrzymanie Jacka Krawca

Przypomnijmy, że 12 lutego 2019 r. Krawiec został zatrzymany w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach. 4 września 2019 r. został zatrzymany ponownie przez CBA. Prokuratura Regionalna w Łodzi rozszerzyła podejrzanemu liczbę zarzutów. Został zatrzymany przez CBA także we wrześniu 2020 r., w związku ze sprawą przeciwko byłemu ministrowi Sławomirowi Nowakowi. Chodzi o podejrzenie wręczenia Sławomirowi Nowakowi łapówek na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem przez Krawca intratnych stanowisk.

