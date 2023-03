Nowy sondaż. Złe wiadomości dla Tuska i opozycji

Lider największej partii opozycyjnej – Platformy Obywatelskiej – Donald Tusk wielokrotnie zapewniał już, że jeśli PiS straci władzę to nowy rząd nie wycofa się z wprowadzonym przez Mateusza Morawieckiego programów socjalnych. Kolejne sondaże wskazują jednak, że Polacy nie wierzą byłemu premierowi.

Opozycja nie utrzyma programów socjalnych?

W nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Czy wierzy Pan/i że opozycja, jeśli dojdzie do władzy, utrzyma programy i decyzje socjalne PiS jak np. 500 plus lub obniżenie wieku emerytalnego?".

Niema połowa badanych (49,9 proc.) nie wierzy w obietnice polityków opozycji – 26,3 proc. wybrało odpowiedź "Raczej ich nie utrzyma", a 23,6 proc. "Na pewno ich nie utrzyma".

Odmiennego zdania jest 45 proc. ankietowanych, 20,7 proc. wybrało odpowiedź "Na pewno je utrzyma", a 24,3 proc. "Raczej je utrzyma". 5,1 proc. badanych zdecydowało się na odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 17-19 lutego 2023 roku na grupie 1000 Polaków połączonymi metodami CATI i CAWI.

Szanse opozycji na przejęcie władzy

Tymczasem jednak najnowszy sondaż poparcia dla polskich ugrupowań politycznych wskazuje na rosnącą przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską.

W badaniu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 37 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu tej samej firmy sprzed tygodnia. Natomiast na Koalicję Obywatelską chce głosować 29 proc. uczestników badania. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem. Podium uzupełnia Lewica z niezmiennym poparciem na poziomie 9 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni może liczyć na 7 proc. poparcia (spadek o 2 pkt. proc.). Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6 proc. (bez zmian) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – również 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Ponadto, Kukiz'15 popiera 2 proc. ankietowanych (bez zmian), a Porozumienie – 1 proc. (także bez zmian). Opcję "inne ugrupowania" wskazało zaś 3 proc. respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 24 do 27 lutego 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięły udział 1052 osoby.

