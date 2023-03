"Do Rzeczy" nr 10: Dopaść Wojtyłę. Atak mediów na Jana Pawła II

- Książka holenderskiego dziennikarza Ekkego Overbeeka „Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział”, na której temat od kilku dni trwa w mediach intensywna dyskusja, przedstawiana jest jako całkowicie przełomowa w kwestii oceny moralnej całego pontyfikatu polskiego papieża. W rzeczywistości jest ona raczej fastrygowaną grubymi nićmi narracją mającą, bez wystarczających dowodów, rzucić cień na Jana Pawła II – pisze Tomasz Rowiński w artykule “Kolejna próba rzucania cienia”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Czy Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? To kwestia, która dzieli sędziów orzekających w gmachu przy al. Szucha. Fundamentalna różnica zdań sprawia, że w Trybunale trwa swoisty pat, który – po decyzji prezydenta w sprawie nowelizacji ustaw sądowych – tylko narasta. Czy dojdzie do przesilenia? – zastanawia się Karol Gac w tekście “Pat w Trybunale”.

– „The Offer” to coś więcej niż opowieść o kulisach powstania „Ojca chrzestnego”. To list miłosny do Hollywood, które zerwało się z łańcucha liczykrupom – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Nie do odrzucenia”.

– Nie tylko Rosja ma „farmy trolli”. Na ludzi wpływają też rządy demokratycznych krajów. Używają do tego Big Tech – zauważa Olivier Bault w tekście “Nierosyjskie ingerencje w wybory”.

– Pamięć o 15 mln niewolników porwanych z Afryki jest wciąż niezabliźnioną raną. Mniej powszechna jest wiedza, że w tym samym czasie ok. miliona pojmanych przez berberyjskich piratów Europejczyków trafiło do Maghrebu, gdzie stali się niewolnikami okrutnych muzułmańskich panów – pisze Łukasz Czarnecki w artykule “Łowy na białych niewolników”.

– Objęcie przez Rishiego Sunaka urzędu premiera Wielkiej Brytanii jest symbolem przemian demograficznych zachodzących na Wyspach. Ich skalę oraz złożoność ukazują niedawno opublikowane dane spisu ludności z 2021 r. Paradoksalnie to właśnie Sunak zapowiedział wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej – stwierdza Witold Repetowicz w tekście “Anglicy XXI w”..

– Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz montowania kotłów zużywających paliwa kopalne – informuje Tomasz Cukiernik w artykule “Zakaz kotłów gazowych”.



Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 6 marca 2023 r.