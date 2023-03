Dziennikarz TVN kontra rzecznik rządu. "Są osoby które twierdzą, że Ziemia jest płaska"

W trakcie konferencji prasowej rzecznika rządu Piotra Müllera, padło pytanie o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

Trybunał Konstytucyjny nie działa?

– Dlaczego pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny nie działa i jak rozwiązać tę sytuację, bo to przecież Prawo i Sprawiedliwość powoływało tych sędziów? – zapytał dziennikarz "Faktów" TVN, zaskakując treścią pytania rzecznika rządu.

– A może pan zdefiniować stwierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny nie działa? Bo chciałbym wiedzieć w jaki sposób pan taką tezę postawił? – odpowiedział Muller.

–Jest kworum, nie ma kworum, nie wiadomo kto w tej chwili jest prezesem? – stwierdził dziennikarz. – A dlaczego nie wiadomo pana zdaniem kto jest prezesem? – dopytywał zdziwiony rzecznik rządu. – Taki spór prowadzą też sędziowie – odpowiedział dziennikarz.

Wątpliwości dziennikarz TVN-u

– Uporządkujemy dyskusję, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym aktualna prezes TK pełni funkcję do końca wygaśnięcia swojej kadencji sędziego – tłumaczył Muller. – Część sędziów miała wątpliwości w tym zakresie, w związku z tym zwołano Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, które wydało uchwałę w tym zakresie – podkreślił dalej polityk.

Muller nawiązał do decyzji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału.

– Nie wiem co tu jeszcze jest niejasne z pana strony – zwrócił się do dziennikarza Muller. – Część sędziów twierdzi, że tak naprawdę do niczego tam nie doszło, bo nie było kworum – tłumaczył w odpowiedzi dziennikarz.

– Są też takie osoby, które na przykład – z przykrością to stwierdzam – twierdzą, że Ziemia jest płaska. W związku z tym, to nie oznacza chyba, że pan na każdej konferencji będzie pytał, czy mam dowody na to, że Ziemia jednak jest globem – stwierdził rzecznik rządu i przeszedł do kolejnych pytań.

