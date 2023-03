Śmierć syna poseł Filiks. Polityk PO pozywa dziennikarza

W rozmowie z Wirtualną Polską Geblewicz poinformował, że złożył pozew przeciwko dziennikarzowi Radia Szczecin. Jak stwierdził, ma dość "przechodzenia nad mową nienawiści, rozsiewaną w szczególności w mediach utrzymywanych za publiczne pieniądze, do porządku dziennego". Jego zdaniem, cała akcja związana z rzekomym ujawnieniem danych ofiary pedofilia była zaplanowaną akcją mającą na celu oczernienie Koalicji Obywatelskiej.

– Mamy najprawdopodobniej do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do wycieku informacji ze służb lub prokuratury. Te informacje trafiają do mediów rządowych. A potem są wirowane w social mediach przez prorządowe konta. Zorganizowana akcja. I to jest absolutnie wstrząsające, że służby państwa, które mają chronić ofiary, w tej akcji uczestniczą, a może nawet ją koordynują – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego.

– Z Radia Szczecin stworzono tubę na użytek tego brudu politycznego, który ma swoich patronów. Selekcja personalna w radiu była polityczna, o kadrach decydują politycy PiS. Kto był obiektywny ten odpadał. Dziś duża część pracowników radia uświadomiło sobie, w jakiej "szczujni" pracują – dodał Geblewicz.

Śmierć syna poseł KO

Tragiczna śmierć 15-letniego Mikołaja Filiksa wstrząsnęła Polską. Sprawa ma związek z aferą pedofilską, o której media pisały w ostatnich miesiącach.

Pod koniec ubiegłego roku dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opisał, że Krzysztof F., który w przeszłości współpracował z Rafałem Trzaskowskim jako mąż zaufania i pracował jako pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z PO, został skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim, udzielanie narkotyków małoletniej i usiłowanie udzielenia narkotyków temuż małoletniemu oraz posiadanie znacznej ilości substancji odurzających – podaje serwis Wirtualne Media.

Ofiarami Krzysztofa F. była dwójka dzieci, a do przestępstwa doszło latem 2020 roku. Kiedy jednak dziennikarz pisał o sprawie, F. był już skazany i odsiadywał wyrok.

Tymczasem opisując sprawę Duklanowski miał podać szczegółowe informacje o ofiarach pedofila, w tym dane, które umożliwiły internautom identyfikację matki ofiar, a więc i tożsamość dzieci.

Jednym z pokrzywdzonych dzieci był syn poseł Magdaleny Filiks. 15-latek popełnił samobójstwo.

