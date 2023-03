Tadajewski rzuca wyzwanie dziennikarzowi Onetu. "Włączymy live streaming"

Trwa wymiana "uprzejmości" pomiędzy Radosławem Tadajewskim a dziennikarzem Onetu Jackiem Harłukowiczem. Tadajewski kojarzony jest z działalnością w obszarze PR i obsługą rządowych zleceń. Dzisiaj rzucił rękawicę Jackowi Harłukowiczowi i wyzwał go na streaming w restauracji lub parku. Wszystko z powodu ostatniego tekstu dziennikarza w Onecie.

Harłukowicz niezadowolony z antyrosyjskiej akcji

Przypomnijmy, że Dorzeczy.pl jako jeden z pierwszych portali informował, że Harłukowicz niebawem opublikuje artykuł z tezą, że wydanie kilkunastu milionów na akcję #StopRussiaNow, pokazującą zbrodnie Rosjan na Ukrainie, to faworyzowanie przez rząd Mateusza Morawieckiego agencji związanych z Tadajewskim. Tak też się stało. Dziennikarz Onetu "nie zauważył", że akcja dotarła do milionów ludzi na całym świecie, a koszt pozyskania jednego użytkownika/czytelnika wyniósł niecałe 8 groszy brutto. Zamiast tego skupił się na "astronomicznych" kwotach.

Pojedynek w restauracji?

Tymczasem Jacek Harłukowicz opublikował kolejny tekst z sagi o Tadajewskim. Dziennikarz uznał za skandaliczne, że związana z nim firma obsługuje Orlen i PZPN. "Funkcjonujący na rynku od 2019 r. Publicon Services to firma z portfela funduszu venture capital Czysta3.VC, kontrolowanego przez biznesmena Radosława Tadajewskiego, od lat robiącego interesy z rządem PiS. Na jego działalność 40 mln zł wyłożyło w 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - to instytucja, którą dziś kontroluje CBA" – czytamy w Onecie. Według dziennikarza, podczas negocjacji miało dojść do konfliktu interesów, a związana z Tadajewskim spółka miała „dyktować warunki” kontraktu. Do sprawy odniósł się już wcześniej Polski Koncern Naftowy Orlen, a teraz zareagował także sam Tadajewski.

Biznesmen zrobił to jednak w sposób oryginalny. O ile zapowiedź kroków prawnych można uznać za standardową odpowiedź, o tyle "wyzwanie na pojedynek" już nie. Jak twierdzi Tadajewski, Harłukowicz nie dochował zasad wynikających z ustawy prawo prasowe i nie wysłał pytań do podmiotów, które opisywał. Byłoby to niedochowanie należytej staranności i rzetelności podczas przygotowania materiału prasowego, a w związku z możliwością pomówienia, byłby to także czyn zagrożony do roku pozbawienia wolności. O tym jednak będzie rozstrzygać ewentualnie sąd. Tadajewski – jak przystało na gwiazdę Public Relation – zaproponował również rozwiązanie oryginalne. Biznesmen wyzwał bowiem Harłukowicza na pojedynek... słowny i relacjonowany na żywo.

twitter

"Jacku, ostatnio byłem bohaterem kilku Twoich artykułów. Od dziecka lubię literaturę fantasy, jednak Ty ubrałeś ją w szaty dziennikarstwa śledczego. Podjąłem już w tej sprawie kroki prawne, o czym zapewne dowiesz się od swojego wydawcy, jednak kluczowy problem możemy rozwiązać sami” – napisał Radosław Tadajewski do Jacka Harłukowicza.

„Otóż... zapomniałeś zapytać mnie o jakąkolwiek z insynuacji, które opisałeś. Jest to tym bardziej dziwne, że jestem główną osią Twojej opowieści. Zaskakujące jest też to, że ledwie kilka dni temu skutecznie dostarczyłeś mi pytania w innej sprawie i uzyskałeś na nie odpowiedzi. W związku z tym zapraszam Cię do rozmowy. Będziesz mógł nadrobić ten brak. W czwartek o 12:00 jestem do Twojej dyspozycji. Spotkajmy się w naszym rodzinnym mieście, w parku, restauracji (może być La Maddalena należąca do Twojego dawnego redakcyjnego kolegi) czy innym przyjemnym miejscu. Włączymy live streaming w Twoim czy moim telefonie i porozmawiamy przy szerokiej widowni. Każdy z nas zada drugiemu kilka pytań (bo widzisz... ja też mam parę do Ciebie). Nie będziemy sobie przerywali. Będziemy starali się odpowiadać wyczerpująco i przytaczać fakty. Jesteś w uprzywilejowanej pozycji, bo jak sam napisałeś „Okoliczności wejścia Publiconu Sport do Polskiego Związku Piłki Nożnej badałem przez kilkanaście ostatnich miesięcy", a ja przeczytałem o tym dopiero kilka dni temu. Masz więc wszystko w głowie, a nasza rozmowa to okazja dla Ciebie do głośnego zwieńczenia Twoich materiałów” – czytamy dalej.

"Słyszałem plotki, że z tymi materiałami, było inaczej niż piszesz, ale to na pewno "złe języki" chcą Cię skrzywdzić plotąc coś o 'wrzutce' autorstwa konkretnych osób. Nie wierzę im i liczę, że będziesz solidnie przygotowany, a szybki termin naszej rozmowy potraktujesz jako szansę, na udowodnienie, że było jak piszesz” – spuentował Radosław Tadajewski.

Biznesmen zaproponował dziennikarzowi Onetu, żeby miejsce i przebieg spotkania-pojedynku ustalili publicznie na Twitterze do środy (8 marca) do godziny 21:00. Póki co, Harłukowicz nie podjął rękawicy rzuconej przez Tadajewskiego.