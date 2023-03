Premier w Arabii Saudyjskiej. Rozmowy o gospodarce, technologiach i wojnie

Szef polskiego rządu spotkał się z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, Prezesem Rady Ministrów Mohammedem bin Salmanem. W Rijadzie zwiedził wystawę poświęconą miastu przyszłości Neom. Rozmawiał także z ambasadorem Ukrainy w Arabii Saudyjskiej, Anatolijem Petrenką oraz z gubernatorem Rijadu.

– Z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem omówiliśmy współpracę energetyczną, eksport polskiej żywności, współpracę w zakresie nowych technologii i inwestycji oraz odkłamywanie rosyjskiej propagandy – poinformował Morawiecki w mediach społecznościowych.

– To pierwsza wizyta premiera Polski od ponad 10 lat. Podczas tego spotkania mieliśmy możliwość wymiany poglądów na wiele tematów. To część naszej ofensywy dyplomatycznej, która jest zauważalna z różnych stron świata. Z panem premierem rozmawialiśmy m. in. o wojnie na Ukrainie. Podziękowałem za wsparcie dla Ukrainy ze strony Arabii Saudyjskiej. Jedno wielkie państwo nie może napadać na swojego sąsiada i udawać, że to tylko "specjalna operacja wojskowa" – mówił polski premier podczas konferencji prasowej na zakończenie wizyty.

"Wrota do eksportu polskiej żywności"

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Królestwo Arabii Saudyjskiej to kraj możliwości. – Tutaj otwiera się pole do współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Te wrota do eksportu dla polskiego rolnictwa zostały szerzej otwarte. Poproszę wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o nawiązanie kontaktu z jego odpowiednikiem – zapewnił premier.

– Rola Polski na całym świecie jest coraz bardziej dostrzegana. Jesteśmy państwem, które rozwija się gospodarczo niezwykle szybko i mamy drugie miejsce w UE jeśli chodzi o najniższy poziom bezrobocia. Jestem przekonany, że ta wizyta będzie miała efekty w postaci nowych inwestycji w naszym kraju. Jest to nasza część Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dziękuje naszym partnerom z Arabii Saudyjskiej za owocne rozmowy – podsumował szef polskiego rządu.

Arabia Saudyjska – ważny partner gospodarczy

Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim (ok. 28 proc. PKB całego świata arabskiego). Dysponuje znacznymi zasobami kapitałowymi (nakłady inwestycyjne) i największym w regionie potencjałem importowym.

W ostatnich latach była (z uwzględnieniem re-eksportu) największym finalnym odbiorcą polskiego eksportu w gronie państw członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki. Jest strategicznie ważnym partnerem gospodarczym Polski w regionie, także pod kątem budowania bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu w kwestii zapewniania dostaw surowców. Arabia Saudyjska inwestuje w rozwój czystej energii i technologii przyszłości. Jednocześnie jest bardzo zainteresowana budową stabilnych łańcuchów dostaw żywności, co stwarza duże szanse dla polskiego rolnictwa.

