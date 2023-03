Sąd skazał Cezarego Grabarczyka

Poseł PO i były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL był oskarżony o nielegalne uzyskanie pozwolenia na broń.



W grudniu 2018 do sądu trafił akt oskarżenia. Były minister sprawiedliwości nie przyznał się do winy i twierdził, że sprawa jest polityczna, bo jest posłem opozycji (jednak takie same zarzuty postawiono byłemu posłowi PiS, Dariuszowi S., który miał być sądzony razem z Grabarczykiem).

Grabarczyk skazany

Cezary Grabarczyk miał poświadczyć nieprawdę w dokumentach, by dostać pozwolenie na broń. Potwierdził zdanie egzaminu praktycznego niezbędnego, by uzyskać zezwolenie. Problem w tym, że egzamin... w ogóle się nie odbył.

Sam Grabarczyk nie przyznał się do winy. Z materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę wynika, że polityk nie uczestniczył w teoretycznym i praktycznym egzaminie. – Nigdy nie oczekiwałem i nie prosiłem, by egzamin — zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - odbył się w niezgodny z przepisami sposób – mówił na pierwszej rozprawie Grabarczyk.

Ostatecznie sąd uznał polityka PO winnym zarzucanych czynów i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na rok.