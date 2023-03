Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Dowództwo wskazuje powód

Dowództwo wojskowe poinformowało, że do wieczora nad częścią Warszawy realizowane będą ćwiczenia lotnicze.

Szkolenia lotnicze

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowanym szkoleniu lotniczym z użyciem śmigłowców za pośrednictwem serwisu Twitter.

Wojskowe helikoptery będą trenować nad południowo-wschodnią częścią Warszawy w godzinach 9.00-20.00.

W komentarzach pod wpisem Dowództwa doprecyzowano, że są to "to standardowe szkolenie lotnicze". "Informujmy Państwa o tym, abyście Państwo nie byli zaskoczeni wzmożonym ruchem lotniczym wojskowych śmigłowców nad stolicą" – przekazano.

Z informacji portalu TVN 24 wynika, że popołudniem maszyny latały w okolicy Celestynowa, a nad Wawrem i Rembertowem pojawią się dopiero o zmierzchu.

Błaszczak: Niektóre ćwiczenia będziemy świadomie pokazywać

7 lutego na warszawskim Bemowie odbyły się zaplanowane ćwiczenia wojsk obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Szkolenie „PATRIOT Familiarization”, pogłębiające umiejętności obsługi sprzętu przez żołnierzy jest kolejnym etapem wdrażania nowych systemów IBCS i PATRIOT do Sił Zbrojnych RP.

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się wówczas z żołnierzami Wojska Polskiego. Błaszczak poinformował, że są to zaplanowane wcześniej ćwiczenia. – Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajęcie stanowiska, także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów.

– Chcę bardzo mocno podkreślić że to wszystko, co związane jest z komentarzami dotyczącymi tego ćwiczenia – proszę państwa, świadomie poinformowaliśmy opinię publiczną o tym ćwiczeniu. Co do zasady przyjmujemy taką prośbę skierowaną do państwa, żeby nie informować o przemieszczaniu się wojsk polskich, sojuszniczych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ale będziemy pewne ćwiczenia będziemy świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający agresora, a więc pokazujemy gotowość bojową Wojska Polskiego – tłumaczył wicepremier.

