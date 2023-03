Likwidacja TVP Info. Sejm zadecydował o losach projektu

Za odrzuceniem projektu głosowało 234 posłów, przeciwko było 215. 1 z parlamentarzystów wstrzymał się od głosu. Był to Paweł Kukiz. 10 posłów nie głosowało. Tym samym projekt nie będzie dalej procedowany.

Wszyscy obecni na sali posłowie PiS głosowali za odrzuceniem projektu, podobnie jak 2 pozostałych posłów Kukiz’15 oraz całe koło Polskie Sprawy. Kluby i koła opozycyjne głosowały przeciwko.

Przypomnijmy, że trafił on do Sejmu po uzbieraniu wymaganych dla trybu obywatelskiego 100 tys. podpisów. Projekt złożył w grudniu 2022 r. komitet wspierany przez Platformę Obywatelską.

Jak przekonywali autorzy projektu w jego uzasadnieniu: "Telewizja Publiczna jest źródłem propagandowego przekazu partii rządzącej, a znaczna część społeczeństwa podzielać ma pogląd, że media publiczne są instrumentem w walce politycznej, wykorzystywanym do kreowania rzeczywistości na potrzeby partii rządzącej".

Trzaskowski oskarża

W środę w Sejmie odbyła się debata nad projektem likwidującym kanał informacyjny Telewizji Publicznej. Na sejmowej mównicy wystąpił Rafał Trzaskowski, który był przedstawicielem wnioskodawców. Wiceszef PO nie szczędził krytycznych słów pod adresem zarówno ekipy rządzącej, jaki i kierownictwa i władz TVP Info.

Trzaskowski stwierdził, że "TVP Info jest dzisiaj nie tylko siedliskiem marnego warsztatu, służalczości, propagandy i manipulacji, ale przede wszystkim miejscem, w którym panuje totalny cynizm i brak jakichkolwiek hamulców moralnych".

– Ta maszyna hejtu jest świetnie naoliwiona, rządzący, upolityczniona prokuratura, policja polityczna i usłużni komentatorzy, wszystko idealnie sprofilowane pod kolejną nagonkę – mówił prezydent Warszawy.

Politykowi PO odpowiedział poseł PiS Marek Suski.

– To, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym, głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy – stwierdził podczas swojego wystąpienia.

