Usprawnienie postępowań cywilnych. Sejm uchwalił kompleksową nowelizację

Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią sprawy cywilne i gospodarcze – podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po wejściu w życie ustawy będzie można sprawniej dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wprowadzono między innymi zupełnie nowe postępowanie z udziałem konsumentów, które wzmocni ich pozycję procesową wobec przedsiębiorców.

Przyśpieszenie "spraw frankowych"

W tzw. sprawach frankowych ustalona została na okres pięciu lat wyłączna właściwość sądu w miejscu zamieszkania powoda. To w znaczącym stopniu przyczyni się do odciążenia przede wszystkim Sądu Okręgowego w Warszawie, jak też innych dużych sądów okręgowych, do których konsumenci kierują swoje roszczenia.

Sądy okręgowe zostaną też odciążone od nadmiaru spraw poprzez podniesienie wartości przedmiotu toczących się przed nimi sporów z 75 tys. złotych do 100 tys. złotych. Sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. złotych zajmą się sądy rejonowe.

Poza tym, poszerzono katalog niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego. Ma to wyeliminować praktykę masowego składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału czy nawet całego sądu, również wtedy, gdy sędziowie ci nie są w żaden sposób zaangażowani w prowadzenie sprawy. Złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego, będzie niedopuszczalne. Rozwiązanie to przyczyni się do przyspieszenia postępowań.

Sprawne procedury

Nowe przepisy usprawnią też przebieg posiedzeń przygotowawczych oraz sposób wydawania, uzasadniania i doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Dodatkowo, aby usprawnić postępowanie, zostanie poszerzony katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego. Sankcją za składanie takich pism będzie ich pozostawienie w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czynności.

Doprecyzowane zostały także przepisy o doręczeniach komorniczych. Ponadto, nowelizacja udoskonala elektroniczną licytację komorniczą w zakresie przebijania ofert, tak aby przetarg nie ulegał nadmiernemu przedłużeniu, a jednocześnie, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których przetarg wygrał uczestnik składający ofertę w ostatniej sekundzie trwania licytacji.

Czytaj też:

Ziobro z apelem do prezydenta: Sądy wypuszczają na wolność przestępców