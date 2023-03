"Łączy nas centrowe podejście do polityki". Były polityk Porozumienia zakłada nowy ruch

W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Sejmie Jan Strzeżek poinformował o założeniu ruchu Młoda Polska, która ma zrzeszać zaangażowanych społecznie młodych ludzi. Stowarzyszenie ma podejmować kwestie, które znajdują się w centrum zainteresowania młodych wyborców - mieszkalnictwo, praca oraz zmiany klimatyczne.

Konwencja programowa nowego ruchu ma odbyć się 26 marca w Warszawie.

"Zakładamy Stowarzyszenie @Mloda_PL! 26 marca na konwencji w Warszawie przedstawimy rozwiązania najważniejszych problemów młodego pokolenia - mieszkań, edukacji oraz klimatu i środowiska. To młodzi zadecydują o wyniku tegorocznych wyborów" – napisał polityk na Twitterze.

Co proponuje Młoda Polska?

W rozmowie z portalem interia.pl Strzeżek tłumaczył do kogo swoją ofertę będzie kierował nowo powołany ruch i kogo zaprosi do swoich szeregów. Jak powiedział były polityk Porozumienia, "są w naszym kraju problemy, które dotykają młodych. My te najważniejsze z nich zdefiniowaliśmy jako edukacja, mieszkalnictwo i klimat".

– Są wśród nas osoby bardziej konserwatywne i bardziej liberalne, ale łączy nas centrowe podejście do polityki i oceniania rzeczywistości – powiedział i dodał, że jego stowarzyszenie będzie nastawione na współpracę z innymi podmiotami politycznymi za wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości? Skąd ten zdecydowany sprzeciw wobec obozu rządzącego?

Jak powiedział, PiS "wykorzystuje młode pokolenie do obrzydliwego zaangażowania w politykę".

Zdaniem Strzeżka, na ewentualne umowy w zakresie współpracy politycznej przyjdzie czas po 26 marca, kiedy nowy ruch zaprezentuje swój program podczas konwencji.

– Wtedy zobaczymy, które ze środowisk chce się pod naszymi postulatami podpisać - dodał i ocenił, że "na szczęście są politycy, którzy dostrzegają najmłodszych".

