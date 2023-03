Polskie MiG-29 dla Ukrainy. Morawiecki podał datę

W poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o deklarację prezydenta Andrzeja Dudy ws. przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29.

– To może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni – przyznał szef rządu, w odpowiedzi na pytanie dziennikarza.

MiGi dla Ukrainy. Deklaracja prezydenta Dudy

O myśliwcach MiG-29 prezydent Andrzej Duda mówił w ubiegłym tygodniu, w trakcie wywiadu dla amerykańskiej stacji CNN.

Prezydent Polski był pytany m.in. o kwestię przekazania Ukrainie samolotów. Przypomnijmy, że po przełomowej decyzji Niemiec i Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Kijowowi czołgów rozgorzała dyskusja o możliwości dostaw myśliwców odrzutowych. Choć najważniejsi ukraińscy politycy są niemal pewni, że ich żądanie zostanie spełnione, to jak dotąd żadne z państw zachodnich nie zadeklarowało takiej gotowości.

Jak powiedział polski prezydent, "ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych – jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć". Andrzej Duda podkreślił także, że szkolenie ukraińskich pilotów do obsługi myśliwców F-16 jest "konieczne.

Polski prezydent powiedział, że wierzy, że siły zbrojne Ukrainy będą chciały "dorównać standardowi NATO” i w związku z tym będą chciały używać myśliwców F-16.

Szrot: Polska przekaże niewielką liczbę

Dzień później, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, skomentował kwestię przekazania Ukrainie samolotów MiG-29.

– Jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów, to nie będzie to jakaś duża liczba. Przypominam tylko, że to z całą pewnością nie będzie liczba odpowiadająca liczbie czołgów, ani tych starszych posowieckich, ani nawet Leopardów – stwierdził Szrot w Radiu Plus.

Dopytywany, czy Polska przekaże Ukrainie "kilka samolotów MiG", odparł: – Pan redaktor to powiedział. Z cała pewnością my to zrobimy w jakiejś szerszej międzynarodowej koalicji, tak żeby Ukraina mogła wsparcie realniej odczuć. To są już kwestie kuchni dyplomatycznej. Przypominam, że byliśmy wstrzemięźliwi w opisywaniu tej budowy koalicji czołgowej co wyszło tej koalicji na korzyść, wiele państw się dołączyło bo te czołgi są sukcesywnie przekazywane. Myślę, że im więcej dyskrecji w sprawie samolotów to jeszcze lepiej (...) Zostaną Ukrainie zapewne przekazane też samoloty F-16, ale nie przez Polskę.

