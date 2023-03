"W obronie lasów". Solidarna Polska zapowiada projekt obywatelski

Na początku marca Polska przegrała w TSUE z Komisją Europejską w sprawie nowelizacji ustawy o lasach. Polskie przepisy muszą zostać zmienione, inaczej Polsce grozi kara. Trybunał orzekł m.in., że podczas prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce nie są przestrzegane wymogi ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zarzucił także, że społeczeństwo nie może skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu, czyli wycinki drzew.

Reakcja na zakusy UE

W odpowiedzi na działania Unii, Solidarna Polska poinformowała o podjęciu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jej celem jest zagwarantowanie, że decyzje dot. gospodarki leśnej będą suwerennymi decyzjami polskiego rządu.

– Polskie lasy stanowią dowód fantastycznej gospodarki leśnej, która jest prowadzona przez państwo polskie, przez wysoko wykwalifikowanych, kochających polskie lasy leśników. Nie możemy zgodzić się na to, żeby UE położyła swoją łapę na polskie lasy i realizowała interesy Niemiec oraz innych graczy, którzy chcą ograniczyć polską gospodarkę leśną. Niestety UE chce przeprowadzić zamach na polski zarząd nad lasami, chce przejąć faktyczny zarząd nad lasami od Lasów Państwowych – powiedział podczas konferencji prezes SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Gra o wielkie interesy"

– To gra o wielkie interesy, ponieważ gospodarka leśna to bardzo duże pieniądze, a polskie lasy słyną ze swojej jakości. Podejmujemy inicjatywę zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma zatrzymać w przyszłości plany UE poprzez wymóg, aby każda taka propozycja zmian traktatów wymagała kwalifikowanej większości 2/3 polskiego Sejmu – poinformował szef resortu sprawiedliwości.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wskazał, że "w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z realnymi atakami UE na możliwość zarządzania polskimi lasami przez Polaków". – UE podjęła inicjatywę zmiany traktatów, by zarządzanie lasami stało się kompetencją unijną. Wymysły pani Ochojskiej, opluwające mundur polskiego leśnika to działanie, aby obniżyć zaufanie społeczeństwa do leśników, do polskich lasów i musimy się temu jednoznacznie przeciwstawić. Miło nam poinformować, wspólnie z leśnikami, że zakładamy komitet inicjatywy ustawodawczej i wkrótce ruszymy z podpisami pod ustawą – przekazał Woś.

