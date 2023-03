Budka: Będziemy w każdym powiecie. Potem kongres programowy

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. Politycy PiS, PO oraz pozostałych liczących się ugrupowań politycznych jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami. Ofensywa programowa partii rządzącej odbywa się pod hasłem "Przyszłość to Polska". W czwartek sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że pod koniec czerwca bądź na początku lipca odbędzie się kongres programowy PiS.

Platforma Obywatelska: #TuJestPrzyszłość

Z kolei w piątek przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że po serii spotkań obędzie się kongres programowy Platformy Obywatelskiej.

– Kolejny przystanek akcji #TuJestPrzyszłość to właśnie województwo śląskie. Kolejne to województwo opolskie, potem kujawsko-pomorskie i zgodnie z tym, co obiecaliśmy, będziemy do rozpoczęcia kampanii wyborczej po wizytach w każdym polskim powiecie, każdym polskim województwie, a później kampania wyborcza, kongres programowy, no i to, co lubimy najbardziej, czyli jak najwięcej spotkań z wami – powiedział Budka na briefingu prasowym w Gliwicach.

– Wraz z parlamentarzystkami, parlamentarzystami KO, samorządowcami witam w Gliwicach, dzisiaj inauguracja śląskiej edycji, mówiąc językiem medialnym, akcji #TuJestPrzyszłość. Jesteśmy w ponad 100 miejscach w województwie śląskim, spotkania parlamentarzystek, parlamentarzystów, samorządowców, ale specjalne zaproszenie za waszym pośrednictwem od nas wszystkich do Bytomia na 17:00. Tam otwarte spotkanie premiera Donalda Tuska, które inauguruje de facto to, o czym będziemy rozmawiać w województwie śląskim – stwierdził Borys Budka.

Czytaj też:

Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS liderem, znamy wynik Solidarnej PolskiCzytaj też:

Rząd Konfederacji z Tuskiem albo z Kaczyńskim? "Mogę obiecać"