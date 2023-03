Polska rozmieści wyrzutnie HIMARS w pobliżu granicy z Rosją

Podczas uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy ochotniczej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej Błaszczak zaznaczył, że Polska tworzy nowe jednostki i wyposaża je w najnowocześniejszą broń.

– 16 Dywizja Zmechanizowana każdego dnia staje się silniejsza dzięki wzmocnieniu siły naszego personelu wojskowego i nowoczesnemu uzbrojeniu, w które go wyposażamy – powiedział szef MON.

Przypomniał też, że jednostki wojskowe dywizji znajdują się w bliskiej odległości od rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Oprócz zamówionych wyrzutni HIMARS arsenał dywizji uzupełnią koreańskie czołgi K2 i haubice samobieżne K9.

Błaszczak: Rosja stara się odbudować imperium zła

– Rosja stara się odbudować swoje imperium zła i atakuje swoich sąsiadów. Naszym zadaniem jest stworzenie silnych i niezawodnych Sił Zbrojnych RP, aby Rosja nie odważyła się zaatakować naszego kraju – podkreślił Błaszczak.

Błaszczak zapowiadał wcześniej, że agresywne działania Rosji na Ukrainie i nieprzewidywalność Władimira Putina zmuszają Polskę do przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych i stworzenia największej lądowej armii w Europie, zdolnej do odparcia ewentualnej agresji.

W tym roku Polska planuje wydać na obronę prawie 4 proc. PKB, czyli dwa razy więcej niż rekomenduje NATO. Krajowe wydatki wojskowe rosną równolegle z planami zwiększenia liczebności armii do 300 tys. żołnierzy.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas listopadowych ćwiczeń wojskowych państw Grupy Wyszehradzkiej, USA i Wielkiej Brytanii, że "musimy zbudować tak silną armię, żeby nie musiała walczyć, żeby mogła odstraszyć wroga własną siłą".

Tylko dwa kraje NATO wydały na obronność więcej niż Polska

Od 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. do około 164 tys. obecnie. Według KPRM "to dowód, że dziś służba w polskiej armii jest atrakcyjnym zatrudnieniem i dla wielu powodem do dumy".

W 2022 r. Polska przeznaczyła na obronność 2,4 proc. PKB. Spośród wszystkich krajów NATO więcej wydały tylko Stany Zjednoczone i Grecja.

