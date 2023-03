Prezydent: Karabiny Grot to jeden z naszych hitów eksportowych

Andrzej Duda odwiedził w piątek fabrykę broni "Łucznik" w Radomiu. Prezydent rozmawiał z zarządem i kadrą kierowniczą.

Dzień wcześniej pojawiła się informacja, że Ukraińcy postanowili zamówić z polskiej fabryki kolejne egzemplarze karabinków GROT. Poinformował o tym wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk podał informację podczas wywiadu dla Polskiego Radia.

Karabinki Grot. Prezydent: Mamy nadzieję na przyszłe kontrakty

– To, co tutaj dzisiaj widzimy, to jest część dawnego, centralnego okręgu przemysłowego, taki był zamysł, kiedy tę fabrykę stworzono po to, aby produkować właśnie broń na polskie potrzeby, dla polskich żołnierzy. Oczywiście z myślą na przyszłość także o eksporcie. Taka była wtedy idea i taka jest również i dzisiaj. Widzicie państwo tutaj najnowsze produkty fabryki, karabiny Grot, system modułowy, który jest największą dumą firmy dzisiaj i największą nadzieją eksportową – powiedział prezydent Duda.

– Mamy nadzieję, zarząd firmy również ma nadzieję, że w przyszłości w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wszystkie polskie firmy będą utrzymywały tą właśnie broń, która w Radomiu jest produkowana. Dzisiaj to także jest jeden z naszych hitów, śmiało można powiedzieć, że eksportowych. Mamy nadzieję na przyszłe kontrakty – dodał.

– Doświadczenia zebrane na froncie, z warunków frontowych, bojowych na Ukrainie mają ogromną wartość, są ogromnie cenne, bo dzięki temu w ciągu ostatnich lat rzeczywiście, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku, tutaj trwają cały czas prace, bardzo szczegółowe, w ogromnych detalach, właśnie nad udoskonaleniem rozwiązań, które w tej broni są – powiedział prezydent.

