"Jeszcze nie przesądziliśmy". Hołownia o współpracy z PSL-em

W środę, 1 marca Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia przedstawili wstępny zarys wspólnych postulatów oraz trzy główne obietnice wyborcze, które mają zostać spełnione podczas pierwszych 100 dni rządów opozycji. Najważniejsze punkty to: odpartyjnienie państwa i przywrócenie praworządności; powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego i zorganizowanie referendum ws. przepisów aborcyjnych; podwyżki dla sfery budżetowej.

Media cały czas spekulują też na temat wspólnego startu dwóch ugrupowań, a politycy PSL i Polski 2050 potwierdzają, że trwają rozmowy w tej sprawie.

Hołownia o współpracy z PSL-em

– Jeżeli najmłodsza i najstarsza partia na polskim rynku zaczynają coś robić razem, to wiedz, że coś się dzieje i że to ważny moment. Odpowiedź na pana pytanie jest jedna: bo to będzie z korzyścią dla naszych wyborców, z korzyścią dla wyborców Polski 2050 i z korzyścią dla wyborców PSL – mówił Szymon Hołownia pytany przez dziennikarza TVN o wspólny start PSL i Polski 2050.

– Od samego początku i my, i oni mówiliśmy, że podstawowym celem zrealizowania jakiegokolwiek postulatu programowego jest odsunięcie PiS od władzy. I ten projekt służy temu, żeby zwiększyć szanse i prawdopodobieństwo na odsunięcie PiS od władzy – tłumaczył polityk.

Jednocześnie lider Polski 2050 stwierdził: "Nie przesądziliśmy jeszcze, że będziemy budować koalicję (wyborczą z PSL - red.). W tej chwili trwają rozmowy polityczne i my o tym uczciwie mówimy. Kładziemy to na stole, mówimy na jakim etapie procesu jesteśmy".

– Niektórzy nas poganiają, niektórzy mówią, że to dobrze, inni że źle, a my to robimy dokładnie tak, jak chcemy i jak powinno być. Najpierw porozumienie programowe, później rozmowy polityczne, później jasne ogłoszenie i później praca, jeżeli taka będzie decyzja po tych rozmowach politycznych, nad umową koalicyjną, którą jeżeli podpiszemy, to ją pokażemy ludziom. I tam będzie wszystko jawne i jasne – dodał Hołownia.

