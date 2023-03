Polska jest mocarstwem (bis)!

„Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny” – powiedział ambasador Rościszewski. Już następnego dnia ambasada pośpieszyła, wyjaśniając słowa bezalternatywnego dyplomaty. Okazało się, że we właściwym kontekście znaczyły one coś zupełnie innego, niż znaczą tak po prostu, zapisane na kartce papieru. Do właściwego zrozumienia jednego zdania niezbędne jest „dokładne wysłuchanie” całej, półgodzinnej rozmowy ambasadora z francuskim dziennikarzem.

Co mają zrobić Polacy którzy nie nauczyli się francuskiego i nie mają dostępu do francuskiej telewizji cyfrowej? Ambasada nie wyjaśnia tego problemu, który i dla Francuzów może być dość złożony. LCI pochwaliło się niedawno przekroczeniem poziomu oglądalności 2% francuskiej widowni telewizyjnej, więc „dokładne wysłuchanie”