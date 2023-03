Prymas Polski przewodniczył mszy św. w intencji pokoju

Modlitwa o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy rozbrzmiewała dziś w całej Polsce, jako część ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Łańcuch Eucharystyczny”, zainicjowanej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). W Polsce modlitwa ta zbiegła się z uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP, który - jak mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz - jest nauczycielem rozeznawania, zaufania i twórczej odwagi.

Modlitwa o pokój

– Uczymy się od niego podejmowania decyzji i wiernego wprowadzania jej w życie. Jego przykład zapewnia nas, że kiedy podejmuje się wolę Bożą, kiedy okazuje się tej woli posłuszeństwo, to w sercu rodzi się pokój – podkreślił bp Orchowicz powtarzając za Prymasem Polski, że o ten pokój w sercu, a nade wszystko o pokój dla Ukrainy i świata modlimy się dziś za wstawiennictwem Opiekuna Świętej Rodziny.

– Czytając pobieżnie Ewangelie dzieciństwa Jezusa można odnieść wrażenie, że świat jest na łasce silnych i możnych, ale dobra nowina Ewangelii polega na ukazaniu, że pomimo despotyzmu i przemocy władców ziemskich Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizować swój plan zbawienia – mówił bp Orchowicz, dodając za papieżem Franciszkiem, że nawet jeśli nam się wydaje, że Bóg nam nie pomaga, to nie znaczy, że nas opuścił, ale że pokłada ufność w nas i w tym, co możemy zaplanować i zdziałać.

– Wpatrując się dziś w św. Józefa modlimy się o twórczą odwagę zarówno dla światowych przywódców, jak i dla nas wszystkich. Prosimy o twórczą odwagę szukania jak starać się i wprowadzać pokój, jak oddziaływać, żeby on zagościł – podkreślił biskup pomocniczy gnieźnieński kończąc homilię modlitwą papieża Franciszka na Dzień Migranta i Uchodźcy 2020.

Razem z Prymasem Polski w katedrze gnieźnieńskiej modlili się gnieźnieńscy kapłani z proboszczem katedry ks. kan. Janem Kasprowiczem. W modlitwie pamiętano także o abp. seniorze Henryku Muszyńskim, który 20 marca obchodził 90. rocznicę urodzin oraz o abp. seniorze Józefie Kowalczyku w dniu jego patrona.

O odprawienie Mszy św. w intencji pokoju 20 marca lub w dniach następnych abp Wojciech Polak poprosił wszystkich proboszczów archidiecezji gnieźnieńskiej.

