Kaczyński wygrał z Sikorskim w sądzie. Polityk PO będzie musiał przeprosić

Pozew miał charakter cywilny. Jarosław Kaczyński powołał się na przepis mówiący o ochronie i poszanowaniu czci pamięci o osobie zmarłej.

W piątkowym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Sikorski uchybił czci i pamięci Lecha Kaczyńskiego zamieszczając w mediach społecznościowych wpisy na temat odpowiedzialności byłego prezydenta za katastrofę smoleńską.

Sędzia zobowiązał europosła PO do zamieszczenia przeprosin o treści: "Przepraszam Pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 14 stycznia 2021 r., na portalu Twitter, naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci kultu pamięci osoby zmarłej, stwierdzając, iż Prezydent Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Radosław Sikorski".

Co napisał Sikorski?

Sprawa ma związek z dyskusją wokół nadania jednej z warszawskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. Wpis w tej sprawie zamieścił dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

„Od zawsze jestem zwolennikiem ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ale siłowa rozgrywka, owocująca wystawieniem mu monumentalnego pomnika oraz polityczna presja, jaką w tej sprawie wywierają rządzący, potrafi skutecznie zniechęcać, nawet mnie, do wcielania w życie tej idei” – napisał na Twitterze Piasecki.

Wpis dziennikarza skomentował Radosław Sikorski. O jedno z twierdzeń zawartych w postach toczyła się sprawa z powództwa Jarosława Kaczyńskiego. Polityk PO zarzucił zmarłemu bratu prezesa PiS przyczynienie się do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

„A ja nie jestem. Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw” – skomentował wpis dziennikarza europoseł PO Radosław Sikorski.

„Zwolenników kultu Lecha Kaczyńskiego proszę o wymienienie zasług, które go uzasadniają. Dla ułatwienia dodam, że słusznie podpisał traktat z Lizbony, popierał pojednanie z Ukrainą i przestrzegał Konstytucji w odróżnieniu od Andrzeja Dudy. Ale na pomniki to trochę mało” – dodał polityk Platformy.

