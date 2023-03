Media informują o "poważnej chorobie" Kaczyńskiego. "Na szczęście szybko udało się zdiagnozować"

Politycy PiS zainaugurowali niedawno objazd po kraju. Spotkania polityków PiS z Polakami odbywają się pod hasłem "Przyszłość to Polska". Ich celem jest zebranie opinii i wskazówek obywateli, które następnie posłużą do przygotowania oferty wyborczej.

– Prawo i Sprawiedliwość rusza w wielką trasę programową.Dziesiątki spotkań, duża intensywność i rozmowy z Polakami Jarosława Kaczyńskiego i wielu polityków PiS – zapowiadał rzecznik formacji Rafał Bochenek.

Choroba Kaczyńskiego?

Udział Jarosława Kaczyńskiego w objeździe stoi jednak pod znakiem zapytania. Do świąt wielkanocnych nie wróci on do objazdu Polski - zapewnia Onet. Jak informuje portal, są dwa powody takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze, przedłuża się rekonwalescencja prezesa PiS po operacji kolana. Kaczyński zmaga się z ostrym bólem, a lekarze zalecają, aby nie przeciążał operowanej nogi.

Po drugie, Kaczyński miał zmagać się z sepsą, która go znacząco osłabiła. – Na szczęście sepsę szybko udało się zdiagnozować, co pozwoliło wdrożyć odpowiednie i skuteczne szpitalne leczenie– przekazał informator z Nowogrodzkiej. Rozmówca portalu przekonuje, że Kaczyński powinien powrócić do swoich obowiązków po świętach.

"Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają wręcz, że powrót Beaty Szydło związany jest z niedyspozycją i skutkami poważnej choroby, z jakimi zmagać się ma prezes Kaczyński" – czytamy na Onecie.

Kaczyński przeszedł operację kolana

Przed świętami Bożego Narodzenia Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Jak zapewniano, była to planowa wizyta.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2019 roku przeszedł zabieg wstawienia endoprotezy w kolanie. Wówczas media relacjonowały, że operacja była planowana od dawna, lecz polityk odkładał ją ze względu na kampanię wyborczą (w październiku 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne).

Tydzień temu lider partii rządzącej, po niemal trzech tygodniach, opuścił szpital.

Czytaj też:

Kaczyński wygrał z Sikorskim w sądzie. Polityk PO będzie musiał przeprosićCzytaj też:

Kwaśniewski: Kaczyńskiemu udało się to, co nie udało się socjaldemokratom