Wiceszef MSZ ogłasza przełom w relacjach Polski z Izraelem. "Podpisujemy umowę"

– Mamy przełom w relacjach Polski z Izraelem. Półtora roku negocjacji, które prowadziłem w imieniu MSZ, kończymy dzisiaj - podpisujemy umowę w sprawie przyjazdu młodzieży z Izraela do Polski i z Polski do Izraela – poinformował Jabłoński w nagraniu zamieszczonym w środę w mediach społecznościowych.

Wiceminister przekazał, że najważniejszym elementem umowy jest to, iż wycieczkom nie będą towarzyszyli uzbrojeni agenci służb izraelskich bez zgody Polski. – Polska jest bezpiecznym krajem, bezpieczeństwo będzie chronione, gwarantowane przez polskie służby, tak jak każdy, kto przyjeżdża do Polski takie bezpieczeństwo ma gwarantowane – podkreślił.

Dodał, że młodzież z Izraela będzie odwiedzać miejsca ważne dla polskiej historii i kultury. – Będzie dowiadywać się też o tym, co przeżył nasz kraj, nasz naród. Będzie spotykać się ze swoimi rówieśnikami - to też bardzo ważne, żeby walczyć z tymi negatywnymi stereotypami o Polsce w Izraelu. Razem będziemy budować te relacje na przyszłość. To jest bardzo dobry dzień dla Polski i dla polsko-izraelskich relacji – ocenił Jabłoński.

Ochrona wycieczek z Izraela. Polska nie zgadza się na agentów z bronią

W czerwcu ub.r. Izrael wstrzymał wyjazdy izraelskiej młodzieży do Polski. Warszawa nie zgodziła się, aby wycieczkom do miejsc związanych z Holokaustem towarzyszyli agenci izraelskich służb z bronią. Drugą kwestią sporną było ograniczenie wizyt młodzieży z Izraela wyłącznie do miejsc pamięci o zagładzie Żydów.

Wraz z przyjazdem do Polski nowego ambasadora rozpoczęły się negocjacje w tej sprawie. Wczoraj w Warszawie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z szefem MSZ Izraela Eli Cohenem. Rau po spotkaniu poinformował o porozumieniu z Izraelem w sprawie organizacji wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski i polskiej młodzieży do Izraela.

"Strony zgodziły się, że promowanie kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza wśród młodzieży, jest najlepszym sposobem na budowę i pogłębianie relacji pomiędzy Polakami i Izraelczykami, wolnych od negatywnych stereotypów i wzajemnych uprzedzeń" – napisano w komunikacie MSZ.

