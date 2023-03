Dworczyk: Zginął Polak walczący na Ukrainie

"Lekko ranny wolontariusz dotarł do Polski. Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz ukraiński-obywatel Polski, a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym" – napisał minister w mediach społecznościowych.

twitter

Wkrótce więcej informacji