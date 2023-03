Tusk zapowiada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży

Podczas spotkania w Sosnowcu Tusk stwierdził, że naruszony przez decyzję Trybunału Konstytucyjnego kompromis aborcyjny "miał same wady". – Nikogo nie zadowalał. Ani tych, którzy byli zwolennikami legalnej aborcji, ani tych, którzy byli zwolennikami zakazu aborcji. Ale gwarantował pokój społeczny. To zostało zniszczone przez panią Kaję Godek, przez panią Przyłębską z pseudotrybunału, przez pana Kaczyńskiego – mówił.

W Polsce aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

– Przyszedł ten moment, że skoro nie umieli uszanować kompromisu, który był przecież trudny także z punktu widzenia kobiet, to dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć, i jak będę się o to starał i będę podejmował decyzję, jeśli będzie mi to dane, żeby Polki miały prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do dwunastego tygodnia, tak jak jest to w przygniatającej większości krajów europejskich – oświadczył lider PO.

Tusk: Zrobię wszystko, żeby Polki nie musiały podejmować takiej decyzji

Zapewnił, że "zrobi wszystko, żeby kobiety w Polsce nie musiały podejmować takiej decyzji, żeby macierzyństwo było związane z miłością żeby kobiety w Polsce chciały rodzić, żeby była pewność, że państwo jest od tego, żeby pomóc przyszłej matce, że państwo nie jest od tego, żeby na kobietę w ciąży nasyłać prokuratora, przy całym szacunku, księdza, policjanta i działacza PiS-u, żeby pilnował tej ciąży".

– Państwo jest od tego, żeby stworzyć maksymalnie dobre, optymalne warunki dla przyszłej matki, żeby aborcja była tylko wynikiem absolutnej konieczności. Ale jeśli to już się zdarza, jeśli kobieta taką decyzję podejmuje, to ma prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji – mówił Tusk.

