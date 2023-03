Sejm: PiS złożyło projekt uchwały w sprawie obrony polskich lasów

Przedstawicielem wnioskodawców została Małgorzata Golińska. Propozycja została już skierowana do pierwszego czytania w komisji do spraw Unii Europejskiej.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" – czytamy w projekcie uchwały, który PiS złożyło w Sejmie.

Polska przegrała w TSUE

Przypomnijmy, że na początku marca Polska przegrała w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z Komisją Europejską w sprawie nowelizacji ustawy o lasach. Polskie przepisy muszą zostać zmienione, inaczej Polsce grozi kara. Trybunał orzekł między innymi, że podczas prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce nie są przestrzegane wymogi ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zarzucił także, że społeczeństwo nie może skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu, czyli wycinki drzew.

W 2021 roku Komisja Europejska skierowała do TSUE skargę przeciwko Polsce, w której sformułowała dwa zarzuty – zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw" oraz brak możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu.

Członkowie obozu władzy, szczególnie politycy Solidarnej Polski, przestrzegają, że Bruksela chce przejąć kontrolę nad polskimi lasami.

