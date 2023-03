Kto zagra z Albanią? Santos odkrył karty

Po kompromitującej porażce z Czechami w Pradze w pierwszym meczu eliminacyjnym do Euro 2024 Santos zapowiadał zmiany w składzie na mecz z Albanią. Te faktycznie zaszły, choć nie są rewolucyjne.

Skład na mecz z Albanią

Mecz z Albanią zostanie rozegrany o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polacy wystąpią w następującym składzie:

Wojciech Szczęsny — Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior — Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński, Nicola Zalewski — Robert Lewandowski, Karol Świderski.

W porównaniu do wyjściowej jedenastki w meczu z Czechami, na spotkanie z Albanią Santos postanowił wystawić Bartosza Salamona, zawodnika Lecha Poznań. W pomocy zobaczymy Jakuba Kamińskiego i Nicolę Zalewskiego. Tym razem zagramy także z dwoma napastnikami. Do kapitana Roberta Lewandowskiego dołączy Karol Świderski.

Porażka z Czechami

W swoim pierwszym meczu eliminacyjny Polacy po niezwykle słabej grze przegrali z Czechami 1:3. Jak przyznał trener naszej reprezentacji, nie pamięta w swojej karierze sytuacji, w której prowadzona przez niego drużyna już po 3 minutach gry przegrywała 0:2.

– Mecz z Czechami nie zmienił mojej wizji gry reprezentacji Polski. Wnioski są oczywiste – to nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przegrywać 0:2 już po trzech minutach. Rozmawiałem o tym z zawodnikami. Bardzo ważne, żeby zresetowali głowy. Nie mogą, oczywiście, o tym zapomnieć, ale nie możemy tego powtórzyć – powiedział Santos podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Mistrzowski turniej

W turnieju kwalifikacyjnym do Euro 2024 w Niemczech Polacy zagrają w grupie E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Od momentu losowania grup wydawało się, że to właśnie reprezentacja naszych południowych sąsiadów może stanowić największe zagrożenie dla polskich piłkarzy. Reszta drużyn, choć nie powinna być lekceważona, to jednak, zdaniem komentatorów, wyraźnie odstaje poziomem od "Biało-Czerwonych".

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca 2024. W turnieju zagrają 24 drużyny. Z rozgrywek została wykluczona reprezentacja Rosji. Powodem jest agresja zbrojna na Ukrainę.

