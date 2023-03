Eliminacje Euro 2024. Polska wygrywa z Albanią

W poniedziałek na PGE Narodowym w Warszawie Polacy odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą Fernando Santosa. Choć Polacy nie zachwycili stylem, to jednak odnieśli ważne zwycięstwo nad reprezentacją Albanii. Gola na wagę 3 punktów zdobył w 41 minucie meczu Karol Świderski.

Słabe widowisko

Mecz nie zachwycił kibiców ani komentatorów. Początek spotkania to zdecydowane ataki Polaków, które jednak nie przyniosły bramki. Mylili się Lewandowski oraz Zalewski. Potem jednak Biało-Czerwoni stracili tempo.

W odpowiedzi kibice zaczęli skandować: "My chcemy gola". To reakcja na grę Polaków, którzy nie potrafili wykrzesać z siebie odpowiedniego animuszu. W końcu jedna udało się zdobyć bramkę.

Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w piłkę uderzył Jakub Kamiński. Ta odbiła się od słupka i została przechwycona przez Karola Świderskiego. Polski napastnik uderzył celnie i piłka wpadła do siatki.

Po przerwie obie drużyny miały swoje szanse na zdobycie gola. Robert Lewandowski po indywidualnej akcji próbował przelobować bramkarza. Piłkę z pustej bramki wybił jeden z obrońców. Z kolei Albańczycy mogli wyrównać w końcówce meczu, ale Uzuni minimalnie pomylił się. Piłka przeleciała tuż obok słupka.

Eliminacje do Euro 2024

Polacy zdobyli pierwsze punkty w eliminacjach do mistrzowskiego turnieju. Pierwszy mecz przegrali w fatalnym stylu ulegając w Pradze Czechom 1:3.

W turnieju kwalifikacyjnym do Euro 2024 w Niemczech Polacy zagrają w grupie E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Od momentu losowania grup wydawało się, że to właśnie reprezentacja naszych południowych sąsiadów może stanowić największe zagrożenie dla polskich piłkarzy. Reszta drużyn, choć nie powinna być lekceważona, to jednak, zdaniem komentatorów, wyraźnie odstaje poziomem od "Biało-Czerwonych".

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca 2024. W turnieju zagrają 24 drużyny. Z rozgrywek została wykluczona reprezentacja Rosji. Powodem jest agresja zbrojna na Ukrainę.

