"Możliwe scenariusze". Prezydent Duda poprosił ekspertów o konsultacje

We wtorek odbyło się IX posiedzenie Kolegium Prezydenta RP do spraw Polityki Międzynarodowej. Dyskusja dotyczyła rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę i możliwych scenariuszy dalszego przebiegu konfliktu – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak przekazano, Andrzej Duda poprosił ekspertów o konsultacje na temat perspektyw dalszego przebiegu wojny, jak może się ona skończyć oraz na temat sytuacji Polski.

"Punkt widzenia"

– Jak państwo postrzegacie naszą dotychczasową pozycję, nasze działania, co powinniśmy zrobić w przyszłości? Jak państwo postrzegacie kwestię bezpieczeństwa Polski oraz dalszej polityki, jeżeli chodzi o rozwój relacji polsko-ukraińskich, budowanie dalszej wspólnoty międzyludzkiej, relacje polityczne, gospodarcze, jak postrzegacie państwo Ukrainę w kontekście NATO oraz Unii Europejskiej – pytała głowa państwa.

– My w Kancelarii Prezydenta mamy swój punkt widzenia, ja także mam swoje przemyślenia, ale jest dla mnie niezwykle cenne to, żeby móc również z państwem porozmawiać, jako ekspertami, tymi którzy nie są zaangażowani na co dzień w większości w bieżącą politykę, którzy są w jakimś sensie obserwatorami, ale zarazem znawcami tej tematyki – powiedział Andrzej Duda.

W posiedzeniu udział wzięła między innymi szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grażyna Ignaczak-Bandych.

Kolegium Polityki Międzynarodowej to forum ekspertów, doradców prezydenta RP, zajmujących się najważniejszymi wątkami polskiej polityki międzynarodowej. W jego skład wchodzą między innymi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego czy dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.