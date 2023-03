Nowy sondaż. Dobre wiadomości dla Tuska

Szef PO Donald Tusk kontynuuje objazd po kraju. W ubiegłym tygodniu, podczas spotkania w Częstochowie, polityk przedstawił kolejną propozycję programową KO. – 50 proc. mam nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, mimo że 90 proc. wyraża taką chęć. Tym programem chcemy uhonorować wysiłek polskich kobiet. Pracowaliśmy dość długo nad projektem (...) ogłaszam kolejny punkt programu KO. Nazwaliśmy go "babciowe" – mówił polityk.

Tusk przekonywał, że przerwa w pracy trwa dwa, trzy lata, często zamienia się w dożywotnią przerwę. – Chcemy, bo kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy "babciowe", 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Bardzo dokładnie to przeliczyliśmy – zapewnił w Częstochowie. Świadczenie miałoby przysługiwać do ukończenia przez dziecko 3 r. ż.

– Kobieta, która zdecyduje się, że jednak chce wrócić do pracy i otrzyma te 1500 złotych, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą przysłowiową, symboliczną babcią – powiedział polityk.

Polacy o "babciowym"

Jak pomysł lidera PO oceniają Polacy? W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski badanym zadano pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani pomysł tzw. babciowego – nowego świadczenia zaprezentowanego przez lidera PO Donalda Tuska – 1500 zł dla każdej marki, która powróci do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?".

Pozytywnie o tej inicjatywie wypowiedziało się aż 51,7 proc. badanych – 21 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. "raczej dobrze". Odmiennego zdania jest 33,8 proc. ankietowanych – 16,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 17,2 proc. "zdecydowanie źle".

Jednocześnie aż 14,5 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w dniach 24-26.03.2023 metodą CATI&CAVI (ratio 50/50) na próbie 1000 osób.

