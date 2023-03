Na polskich drogach bezpieczniej niż kiedykolwiek. Policja opublikowała raport

Polska policja opublikowała raport o bezpieczeństwie na drogach w 2022 roku. Wynika z niego, że był najbezpieczniejszy rok dla kierowców i pieszych od rozpoczęcia prowadzenia badań w tym zakresie.

Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym miały z pewnością zmiany w prawie drogowym wprowadzone w ubiegłym roku. Obecnie maksymalna wysokość mandatu to 5000 zł, zaś sąd może nałożyć na kierowcę karę grzywny do 30 tys. zł.

Zgłoszone wypadki i kolizje

Według raportu, w ubiegłym roku policji zgłoszono ponad 21 tys. wypadków. Funkcjonariusze odnotowali spadek tych zdarzeń o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Liczba rannych w wypadkach to prawie 25 tys. osób, czyli o 6,6 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Warto zauważyć, że w 2022 roku wypadków drogowych było o ponad 2 tys. mniej niż w czasie pandemii (2020 r.), kiedy to z powodu lockdownu w niektórych miesiącach ruch drogowy był znacznie ograniczony. Co więcej, w ubiegłym roku zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, co było powodem dużej migracji ludzi, a zatem wzmożonego ruchu na drogach.

W ubiegłym roku policjanci dostawali również mniej zgłoszeń dotyczących kolizji – łącznie ponad 360 tys. To o 60 tys. mniej niż w 2021 r. (wtedy zgłoszono ponad 420 tys. takich zdarzeń). Może to być związane z podwyżką wysokości mandatów w 2022 roku za spowodowanie kolizji. Zgodnie z nowym taryfikatorem sprawcy grozi za to kara do 1500 zł, sześć punktów karnych oraz jeszcze jeden mandat – za wykroczenie, którego skutkiem była kolizja.

Przyczyny wypadków

Jak wynika z policyjnego raportu, sprawcami wypadków są najczęściej kierowcy. W zeszłym roku spowodowali ponad 19 tys. wypadków, podczas gdy piesi – ponad tysiąc. Najczęstsze przyczyny powodowanych przez kierowców niebezpiecznych zdarzeń to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (ponad 4,5 tys.), niedostosowanie prędkości do warunków na drodze (4,4 tys.) i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu (2,2 tys.).

Jeśli chodzi o wypadki z winy pieszych, to najczęściej są one spowodowane wtargnięciem na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem (540), wejściem na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody (140), przekraczaniem jezdni poza przejściem (110) i wejściem na przejście na czerwonym świetle (100).

Warto zauważyć jeszcze jedną zależność. W drugiej połowie roku 2021 liczba ofiar śmiertelnych potrąceń pieszych na przejściach wzrosła. Wiązało się to prawdopodobnie z wprowadzeniem zasady, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem na przejściu na początku tego roku. Sytuację pieszych na przejściach poprawiło zaś podniesienie mandatu za nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa w takiej sytuacji. Od 2022 roku kara za to wykroczenie wynosi 1500 zł.

